Audio-Technica выпустила в России трио внутриканальных наушников E-серии
06 февраля 2020, 10:28
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Audio-Technica объявила о появлении в России трёх новых внутриканальных наушников ATH-E40, ATH-E50 и ATH-E70. Все три модели используют специально разработанный корпус, отсекающий внешние шумы, и обеспечивают комфорт при прослушивании в течение долгого времени.
Audio-Technica ATH-E40
Младшая модель линейки, ATH-E40, оснащается двумя динамическими драйверами на каждый канал, которые выдают мощный бас и детализированные средние и высокие частоты. ATH-E50 используют мощные арматурные излучатели, образующие более широкую и насыщенную музыкальную сцену, что в первую очередь необходимо музыкантам, звукорежиссёрам и аудиофилам. Самая продвинутая из выпущенных моделей, ATH-E70, может похвастаться тремя арматурными драйверами, идеально настроенными для совместной работы.
Audio-Technica ATH-E50
Новые мониторы поставляются с силиконовыми вкладышами четырёх размеров (XS, S, M, L), а Audio-Technica ATH-E70 дополнительно предлагает пару вкладышей среднего размера Comply T500, адаптер 6,3 мм и чехол.
Audio-Technica ATH-E70
Рекомендуемая розничная стоимость Audio-Technica ATH-E40 на российском рынке составляет 6 890 рублей, ATH-E50 можно купить за 13 890 рублей, а ATH-E70 предлагаются за 27 890 рублей.
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