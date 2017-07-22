РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Audio-Technica выпустила в России трио внутриканальных наушников E-серии

06 февраля 2020, 10:28


Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Недорогой смартфон с превосходными возможностями и большой скидкой
16 990 р
17 990


Audio-Technica объявила о появлении в России трёх новых внутриканальных наушников ATH-E40, ATH-E50 и ATH-E70. Все три модели используют специально разработанный корпус, отсекающий внешние шумы, и обеспечивают комфорт при прослушивании в течение долгого времени.

Audio-Technica ATH-E40

Audio-Technica ATH-E40


Младшая модель линейки, ATH-E40, оснащается двумя динамическими драйверами на каждый канал, которые выдают мощный бас и детализированные средние и высокие частоты. ATH-E50 используют мощные арматурные излучатели, образующие более широкую и насыщенную музыкальную сцену, что в первую очередь необходимо музыкантам, звукорежиссёрам и аудиофилам. Самая продвинутая из выпущенных моделей, ATH-E70, может похвастаться тремя арматурными драйверами, идеально настроенными для совместной работы.

Audio-Technica ATH-E50

Audio-Technica ATH-E50


Новые мониторы поставляются с силиконовыми вкладышами четырёх размеров (XS, S, M, L), а Audio-Technica ATH-E70 дополнительно предлагает пару вкладышей среднего размера Comply T500, адаптер 6,3 мм и чехол.

Audio-Technica ATH-E70

Audio-Technica ATH-E70


Рекомендуемая розничная стоимость Audio-Technica ATH-E40 на российском рынке составляет 6 890 рублей, ATH-E50 можно купить за 13 890 рублей, а ATH-E70 предлагаются за 27 890 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

Читайте также:

  • Ritmix привезла в Россию пару новых беспроводных наушников
  • Mail.ru Group выпустила умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся»
  • Портативная колонка JBL Pulse 4 представлена в России: световое шоу всегда с собой
  • Флагманский портативный ЦАП-усилитель FiiO BTR5 появился в России
  • Samsung Galaxy Buds+ удивят своей автономностью, но не получат систему активного шумоподавления

    • следующая новость
    Большая утечка о Motorola One 2020: новые 5G-смартфоны на Snapdragon 865 и 765

    предыдущая новость
    AOC анонсировала серию Full HD мониторов начального уровня

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой Главные новости за неделю Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z Главные новости за неделю Обзор смартфона vivo NEX 3 Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    6 февраля, 2020

    Xiaomi Mi 10 будет использовать оперативную память LPDDR5

    Realme презентовала новый бюджетный смартфон

    iOS 13.4 сможет превратить устройства Apple в ключи от автомобиля

    Большая утечка о Motorola One 2020: новые 5G-смартфоны на Snapdragon 865 и 765

    Audio-Technica выпустила в России трио внутриканальных наушников E-серии

    AOC анонсировала серию Full HD мониторов начального уровня

    5 февраля, 2020

    Snapdragon 865 поможет записать 8K даже Sony IMX586

    XIGMATEK Overtake - компьютерный корпус нового поколения

    Nokia может представить новые смарт-часы на MWC 2020

    В сеть попал патент возможно будущего смартфона OnePlus

    Время автономной работы новых Galaxy Buds + вырастет почти вдвое

    В России появилась гибридная Wi-Fi + PLC mesh-система TP-Link Deco P9

    Тизер Samsung Galaxy M31 рассказал о мощной 64-Мп камере смартфона

    Преемник флагманской камеры Fujifilm X-T3 официально выйдет 26 февраля

    Asus рассекретила четыре новейших процессора AMD Epyc Rome

    LG и ZTE отказались от участия в MWC 2020 из-за вспышки коронавируса

    Анонс Fujifilm X100V: компактная камера премиум-класса

    4 февраля, 2020

    AMD Radeon Pro W550 может вскоре появиться в продаже

    Ноутбук Acer ConceptD 5 Pro появился в России с ценником от 139 990 рублей

    Samsung выпустила обновление для умных часов Gear S2

    ССЫЛКИ