Большая утечка о Motorola One 2020: новые 5G-смартфоны на Snapdragon 865 и 765
06 февраля 2020, 11:07
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Уже не секрет, что компания Motorola готовится к запуску новых смартфонов серии Moto G, таких как Moto G8, Moto G8 Power и Moto G Stylus и, как казалось, не только. Свежий отчет XDA Developers утверждает, что они получил живые снимки двух новых телефонов Motorola вместе со спецификациями, а в маркетинговых материалах они называются Motorola One 2020. Предполагается, что один из телефонов Motorola One 2020 также может появиться на некоторых рынках, как Motorola Edge+.
В докладе говорится, что флагманский телефон на Snapdragon 865 в серии Motorola One 2020 имеет кодовое название Burton, а версии на Snapdragon 765 или 765g имеют кодовое название Racer 5G. Вполне может быть, что Racer 5G дебютирует с названием Motorola One 5G 2020, и, как следует из названия, с поддержкой 5G-подключения. Burton, что просто называется Motorola One 2020, не имеет 5G в названии, однако, будучи флагманским телефоном, он будет поддерживать 5G.
В США Motorola One 2020 будет доступна исключительно через телекоммуникационную компанию Verizon, а некоторые рынки могут получить её выпуск без поддержки 5G. Кроме того, есть вероятность, что в США это устройство может называться Motorola Edge+.
Оба устройства имеют схожие характеристики, но одна из главных особенностей заключается в том, что они оснащены 6,67-дюймовыми изогнутыми дисплеями с частотой обновления 90 Гц. Ожидается, что Motorola One 5G 2020 будет поставляться с процессором Snapdragon 765 или 765G, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и поддержкой NFC. Задняя камера аппарата будет иметь 48-мегапиксельный основной сенсор. Также ожидается наличие большого аккумулятора, емкостью 4660 мАч. Один из вариантов телефона будет поставляться с поддержкой двух SIM-карт. О Motorola One 2020 (он же Motorola Edge+) меньше информации. Судя по всему, флагманский смартфон на процессоре Snapdragon 865 будет выпускаться в версиях с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятором, емкостью 5170 мАч. Оба телефона будут поставляться с предустановленной ОС Android 10 и некоторыми фирменными приложениями от Motorola, такими как Moto Edge Assistant, Moto Gamtime и Moto Audio.
Компания Motorola будет присутствовать на Mobile World Congress (MWC) 2020, чтобы объявить о новых устройствах. Вполне вероятно, что аппараты серии Motorola One 2020 могут официально выйти на MWC 2020.