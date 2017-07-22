iOS 13.4 сможет превратить устройства Apple в ключи от автомобиля
06 февраля 2020, 13:37
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Владельцы iPhone и Apple Watch с выходом iOS 13.4 возможно смогут использовать свои гаджеты для запуска автомобиля, а также его блокировки и разблокировки. Тестовая версия ОС содержит ссылки на «CarKey» API, который позволит использовать устройства Apple в качестве ключей для автомобилей с NFC. При этом не нужно будет даже проходить проверку подлинности с помощью Face ID, а достаточно просто держать устройство рядом со считывателем даже если он разряжен.
Новой функцией смогут воспользоваться другие пользователи с помощью собственных устройств. Для этого будет достаточно получить приглашение через приложение "Кошелек".
Процесс сопряжения фактически начинается с приложения Wallet от Apple, хотя вам также понадобится завершить настройку приложения вашего автопроизводителя при первой связи устройства с автомобилем. Когда вы поместите свое устройство поверх считывателя NFC, в вашем приложении Wallet появится CarKey. Затем вы можете добавить этот ключ в Apple Watch.