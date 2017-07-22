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Realme сегодня презентовала очередной бюджетный смартфон realme C3. Модель оснащена 6,52-дюймовым HD+ дисплеем, занимающим 89,8% лицевой панели, и является первым смартфоном, оснащенным новейшей 12- нм SoC MediaTek Helio G70 с оперативной памятью до 4 ГБ.
На "борту" смартфона 12-мегапиксельная задняя камера , 2-х мегапиксельный датчик глубины для портретной съемки и огромная батарея на 5000 мАч с реверсивной зарядкой. Realme C3 оснащен портом micro USB и зарядкой 10 Вт.
Телефон поставляется с выделенными слотами для двух SIM-карт и карт памяти microSD и имеет дизайн Sunrise, который хорошо цепляется к руке и не оставляет следов пальцев. Технологией распознавания отпечатков пальцев realme c3 не оснащен.
Технические характеристики:
- 6,52-дюймовый (1600 x 720 пикселей) HD+20: дисплей с защитой Corning Gorilla Glass 3+
- 12-нм чипсет MediaTek Helio G70 (два ядра Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на частоте 1,7 ГГц)
- 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4x с 32 ГБ памяти eMMC 5.1/4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x с 64 ГБ памяти eMMC 5.1, расширяемая память до 256 ГБ с microSD
- Dual SIM (нано + нано + microSD)
- Android 10 с оболочкой realme UI
- 12-мегапиксельная камера заднего вида с диафрагмой f/1.8, светодиодной вспышкой, PDAF, записью видео 1080p 30 кадров / с, 2-мегапиксельным датчиком глубины с диафрагмой f/2.4
- 5-мегапиксельная фронтальная камера
- Размеры: 164,4х75х8,95 мм; Вес: 195 г
- 3,5мм аудиоразъем, FM-радио
- 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, micro USB
- 5000 мАч аккумулятор с зарядкой 10 Вт
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