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Xiaomi Mi 10 будет использовать оперативную память LPDDR5

06 февраля 2020, 18:45



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В ближайшие две недели Xiaomi возможно представит две новых модели смартфонов - Mi 10 и Mi 10 Pro. Новинки будут поддерживать 5G, и сегодня это было косвенно подтверждено руководством компании, которое сообщило, что смартфоны будут использовать чипы оперативной памяти LPDDR5, произведенные компанией Micron.

micron


Об этом сообщил в своем твиттере Чжиюань Цзан, заместитель генерального директора по маркетингу Xiaomi и Xiaomi Japan. Ожидается, что чипы улучшат передачу данных до 6.4 Gbps, и должны помочь Mi 10 достигнуть скорости 5G без каких-либо проблем.

gsmarena


Xiaomi Mi 10 могут быть первыми смартфонами, где будут применяться LPDDR5 DRAM, если их не опередит Samsung Galaxy S20. Некоторые эксперты считают, что в новом смартфоне Samsung также будет применяться LPDDR5 DRAM.




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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