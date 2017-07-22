Xiaomi Mi 10 будет использовать оперативную память LPDDR5
06 февраля 2020, 18:45
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В ближайшие две недели Xiaomi возможно представит две новых модели смартфонов - Mi 10 и Mi 10 Pro. Новинки будут поддерживать 5G, и сегодня это было косвенно подтверждено руководством компании, которое сообщило, что смартфоны будут использовать чипы оперативной памяти LPDDR5, произведенные компанией Micron.
Об этом сообщил в своем твиттере Чжиюань Цзан, заместитель генерального директора по маркетингу Xiaomi и Xiaomi Japan. Ожидается, что чипы улучшат передачу данных до 6.4 Gbps, и должны помочь Mi 10 достигнуть скорости 5G без каких-либо проблем.
Xiaomi Mi 10 могут быть первыми смартфонами, где будут применяться LPDDR5 DRAM, если их не опередит Samsung Galaxy S20. Некоторые эксперты считают, что в новом смартфоне Samsung также будет применяться LPDDR5 DRAM.
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