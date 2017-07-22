РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В сеть просочились новые подробности о Samsung Galaxy Z Flip

06 февраля 2020, 20:42



Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Недорогой смартфон с превосходными возможностями и большой скидкой
16 990 р
17 990


До официальной презентации нового Samsung Galaxy Z Flip осталось каких-то пять дней, а новые утечки все еще появляются в сети. В частности, в открытом доступе появилась серия маркетинговых рендеров устройства с достаточно широким разрешением для того, чтобы разглядеть на изображении кнопку питания и датчик отпечатков пальцев.

samsung

Шарнир смартфона имеет свободный упор, а значит телефон сохранять в различных положениях под любым углом. Сам шарнир содержит специальные волокна предназначенные для непопадания мусора и пыли. Samsung Galaxy Z Flip будет поддерживать режим Pro Video.

На небольшом экране на крышке смартфона будут появляться уведомления, время и уровень заряда батареи. Несмотря на тонкий корпус и складной дисплей, Samsung упаковал батарею 3300 mAh, что обеспечит хорошее время автономной работы.

flip

Galaxy Z Flip питается от процессора Snapdragon 855 Plus и 8 ГБ оперативной памяти, что гарантирует пользователю отличную производительность.

Основные характеристики Samsung Galaxy Z Flip:
- Процессор Qualcomm Snapdragon 855+
- 6,7-дюймовый Full HD+ динамический AMOLED-дисплей
- 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ UFS3. 0
- 3300 мАч аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки до 15 Вт и беспроводной зарядки до 9 Вт
- Размеры в сложенном виде: 167,9 x 73,6 x 6,9-7,2 мм, в развернутом виде: 167,9 x 73,6 x 15,4-17,3 мм
- Вес: 183 грамма
- Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi 6 (2.4+5GHz, WiFi direct, Mirrorlink, Smart View)



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

Читайте также:

  • Тизер Samsung Galaxy M31 рассказал о мощной 64-Мп камере смартфона
  • Samsung Galaxy A41 окажется построен на чипсете MediaTek
  • Большая утечка о Samsung Galaxy Z Flip: подробные характеристики и цена складного смартфона
  • Рассекречена стоимость флагманских Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip
  • Samsung Galaxy S20 Ultra появился на качественных рендерах

    • предыдущая новость
    Xiaomi Mi 10 будет использовать оперативную память LPDDR5

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой Главные новости за неделю Обзор vivo NEX 3: футуристичный флагман для тех, кто в теме Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z Главные новости за неделю Обзор смартфона vivo NEX 3 Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    6 февраля, 2020

    В сеть просочились новые подробности о Samsung Galaxy Z Flip

    Xiaomi Mi 10 будет использовать оперативную память LPDDR5

    Realme презентовала новый бюджетный смартфон

    iOS 13.4 сможет превратить устройства Apple в ключи от автомобиля

    Большая утечка о Motorola One 2020: новые 5G-смартфоны на Snapdragon 865 и 765

    Audio-Technica выпустила в России трио внутриканальных наушников E-серии

    AOC анонсировала серию Full HD мониторов начального уровня

    5 февраля, 2020

    Snapdragon 865 поможет записать 8K даже Sony IMX586

    XIGMATEK Overtake - компьютерный корпус нового поколения

    Nokia может представить новые смарт-часы на MWC 2020

    В сеть попал патент возможно будущего смартфона OnePlus

    Время автономной работы новых Galaxy Buds + вырастет почти вдвое

    В России появилась гибридная Wi-Fi + PLC mesh-система TP-Link Deco P9

    Тизер Samsung Galaxy M31 рассказал о мощной 64-Мп камере смартфона

    Преемник флагманской камеры Fujifilm X-T3 официально выйдет 26 февраля

    Asus рассекретила четыре новейших процессора AMD Epyc Rome

    LG и ZTE отказались от участия в MWC 2020 из-за вспышки коронавируса

    Анонс Fujifilm X100V: компактная камера премиум-класса

    4 февраля, 2020

    AMD Radeon Pro W550 может вскоре появиться в продаже

    Ноутбук Acer ConceptD 5 Pro появился в России с ценником от 139 990 рублей

    ССЫЛКИ