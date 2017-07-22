В сеть просочились новые подробности о Samsung Galaxy Z Flip
06 февраля 2020, 20:42
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До официальной презентации нового Samsung Galaxy Z Flip осталось каких-то пять дней, а новые утечки все еще появляются в сети. В частности, в открытом доступе появилась серия маркетинговых рендеров устройства с достаточно широким разрешением для того, чтобы разглядеть на изображении кнопку питания и датчик отпечатков пальцев.
Шарнир смартфона имеет свободный упор, а значит телефон сохранять в различных положениях под любым углом. Сам шарнир содержит специальные волокна предназначенные для непопадания мусора и пыли. Samsung Galaxy Z Flip будет поддерживать режим Pro Video.
На небольшом экране на крышке смартфона будут появляться уведомления, время и уровень заряда батареи. Несмотря на тонкий корпус и складной дисплей, Samsung упаковал батарею 3300 mAh, что обеспечит хорошее время автономной работы.
Galaxy Z Flip питается от процессора Snapdragon 855 Plus и 8 ГБ оперативной памяти, что гарантирует пользователю отличную производительность.
Основные характеристики Samsung Galaxy Z Flip:
- Процессор Qualcomm Snapdragon 855+
- 6,7-дюймовый Full HD+ динамический AMOLED-дисплей
- 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ UFS3. 0
- 3300 мАч аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки до 15 Вт и беспроводной зарядки до 9 Вт
- Размеры в сложенном виде: 167,9 x 73,6 x 6,9-7,2 мм, в развернутом виде: 167,9 x 73,6 x 15,4-17,3 мм
- Вес: 183 грамма
- Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi 6 (2.4+5GHz, WiFi direct, Mirrorlink, Smart View)
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