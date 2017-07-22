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Смартфон Samsung Galaxy A71 с огромным экраном появился в России

07 февраля 2020, 09:11


Смартфон Realme XT

Невероятная скидка на смартфон с экранным сканером отпечатков, огромным объёмом ОЗУ и мощным процессором
16 990 р
20 990


Корейская Samsung Electronics объявила о появлении в России смартфона Galaxy A71 с целым рядом флагманских функций.

Samsung Galaxy A71 с огромным экраном появился в России


Samsung Galaxy A71 построен на достаточно производительном чипсете Snapdragon 730, дополняемом 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт расширяемой флеш-памяти. Он оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей, встроенным в него сканером отпечатков и отверстием в его центре, в котором расположена фронтальная 32-Мп камера.

Тыльная камера Samsung Galaxy A71 расположена в квадратном модуле в левой верхней части задней панели и включает в себя 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп сенсоры. Она поддерживает функцию записи 4К-видео на скорости 30 к/с и замедленного Full HD видео на 960 к/с. Аккумулятора смартфона ёмкостью 4500 мАч хватает до 42 часов разговоров и до суток работы в режиме воспроизведения видео.

Samsung Galaxy A71 уже доступен россиянам в чёрном, голубом и серебряном цветах по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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