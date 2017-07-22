Смартфон Samsung Galaxy A71 с огромным экраном появился в России
07 февраля 2020, 09:11
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Невероятная скидка на смартфон с экранным сканером отпечатков, огромным объёмом ОЗУ и мощным процессором
16 990 р 20 990
Корейская Samsung Electronics объявила о появлении в России смартфона Galaxy A71 с целым рядом флагманских функций.
Samsung Galaxy A71 построен на достаточно производительном чипсете Snapdragon 730, дополняемом 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт расширяемой флеш-памяти. Он оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей, встроенным в него сканером отпечатков и отверстием в его центре, в котором расположена фронтальная 32-Мп камера.
Тыльная камера Samsung Galaxy A71 расположена в квадратном модуле в левой верхней части задней панели и включает в себя 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп сенсоры. Она поддерживает функцию записи 4К-видео на скорости 30 к/с и замедленного Full HD видео на 960 к/с. Аккумулятора смартфона ёмкостью 4500 мАч хватает до 42 часов разговоров и до суток работы в режиме воспроизведения видео.
Samsung Galaxy A71 уже доступен россиянам в чёрном, голубом и серебряном цветах по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей.
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