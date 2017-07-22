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В России появилась лимитированная версия наушников Campfire Audio Solaris

07 февраля 2020, 10:37


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Американская компания Campfire Audio вывела на российский рынок лимитированную версию наушников Campfire Audio Solaris с уникальным дизайном. Каждая пара наушников инкрустирована пластиной из перламутровой раковины галиотиса, рисунок которой не повторяется. Цвет основного корпуса стал чёрным. В комплекте идет кабель Super Litz из посеребренной меди.

Campfire Audio Solaris Special Edition


Лимитированная версия Campfire Audio Solaris оказалась выпущена ограниченным числом в 750 экземпляров и получила приставку Special Edition. А главной особенностью обновленных наушников стала новая камера для арматурных и динамических драйверов, изготовленная при помощи 3D-печати на новом керамическом материале высокой плотности.

Campfire Audio Solaris Special Edition, как и оригинальные наушники, оснащаются двумя излучателями с уравновешенным якорем, установленными в паре с запатентованной TAEC-камерой. Ещё один арматурный излучатель, побольше и с открытой задней частью, создает богатые средние частоты, а 10-мм динамик с ADLC-диафрагмой отвечает за низкие частоты.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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