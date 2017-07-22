Samsung объяснила блокировку некоторых функций своих телевизоров в России
07 февраля 2020, 12:26
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Не так давно в сети начали массово появляться жалобы пользователей на блокировку на территории России некоторых функций телевизоров Samsung. И теперь корейский производитель выступил с официальным заявлением, относительно сложившейся ситуации.
В компании официально подтвердили жалобы пользователей, но отметили, что все описанные в них проблемы касаются только не сертифицированных для использования в России телевизоров, предназначенных для продажи в других странах мира. В Samsung пояснили, что компания не может гарантировать корректную работу таких моделей на территории страны, а часть сервисов, реализуемых через заблокированную платформу, и вовсе могут иметь лицензионные ограничения по территории использования.
Заблокированные функции, о которых идёт речь, не могли быть доступны на таких телевизорах без дополнительных манипуляций по изменению установленных заводских настроек. Например, разблокировки или перепрошивки.
Представители Samsung рекомендуют пользователям при покупке телевизоров проверять наличие сертификата соответствия EAC в месте продажи и соответствующей маркировки на этикетке корпуса и коробки. При этом стоит помнить, что все телевизоры, сертифицированные для продажи на территории России, в полном наименовании модели оканчиваются на латинские буквы RU.
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