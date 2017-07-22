Невероятная скидка на смартфон с экранным сканером отпечатков, огромным объёмом ОЗУ и мощным процессором
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Складные телефоны, которые в последнее время вновь начинают набирать популярность, пока все же не слишком распространены. Поэтому потенциальные покупатели хотели бы больше знать о долговечности телефона, учитывая тот факт, что модели представленные на рынке стоят приличных денег.
CNET испытал на прочность новый Motorola Razr, складывая и раскладывая его несколько тысяч раз с помощью машинки под названием Foldbot. В результате, для того чтобы шарнир Razr начал шататься понадобилось примерно 27 тысяч раз сложить и разложить его. Учитывая результаты некоторых исследований, где говорится, что пользователь "раскладушки" складывает телефон в среднем 80 раз за день, то не проблема подсчитать, что Motorola Razr начнет приходить в негодность уже через год использования.
В прошлом году CNET провел такой же тест на Samsung Galaxy Fold, который длился 14 часов (119,380 раз). При испытаниях Razr шарнир телефона начал демонстрировать проблемы уже через четыре часа. При этом экран смартфона все еще отлично работал. При прошлом эксперименте с Samsung Galaxy Fold, его экран сломался после поломки шарнира.
Хотя, как подчеркивают авторы эксперимента, при испытании Razr машина была откалибрована лишь наполовину сгиба, в то время как при испытаниях Samsung, она полностью сгибала телефон.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".