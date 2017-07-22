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Анонс Huawei Y7p: бюджетный смартфон с большим экраном

07 февраля 2020, 14:10



Смартфон Realme XT

Невероятная скидка на смартфон с экранным сканером отпечатков, огромным объёмом ОЗУ и мощным процессором
16 990 р
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Компания Huawei анонсировала новый смартфон серии Y, получивший название Huawei Y7p. Новая модель смартфона работает от Kirin 710F SoC в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Гаджет работает на базе Android Pie EMUI 9.1 и поставляется с 64 ГБ дискового пространства на борту. В комплекте слот для памяти microSD, что позволяет увеличить объем памяти до 512 ГБ.

y7p


Huawei Y7p идет с экраном 6,39 HD + LCD. В верхнем левом углу есть отверстие для 8-мегапиксельной фронтальной камеры . На задней крышке расположены сканер отпечатков пальцев и тройная камера, представляющая собой комбинацию из 48-мегапиксельной основной камеры, а также 8-мегапиксельного сверхмощного и 2-мегапиксельного сенсоров.

black


Смартфон с питанием от Kirin 710F выпускается в цветах Aurora Blue и Midnight Black и оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, который потребляет энергию через порт microUSB на 10 Вт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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