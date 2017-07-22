Анонс Huawei Y7p: бюджетный смартфон с большим экраном
07 февраля 2020, 14:10
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Невероятная скидка на смартфон с экранным сканером отпечатков, огромным объёмом ОЗУ и мощным процессором
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Компания Huawei анонсировала новый смартфон серии Y, получивший название Huawei Y7p. Новая модель смартфона работает от Kirin 710F SoC в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Гаджет работает на базе Android Pie EMUI 9.1 и поставляется с 64 ГБ дискового пространства на борту. В комплекте слот для памяти microSD, что позволяет увеличить объем памяти до 512 ГБ.
Huawei Y7p идет с экраном 6,39 HD + LCD. В верхнем левом углу есть отверстие для 8-мегапиксельной фронтальной камеры . На задней крышке расположены сканер отпечатков пальцев и тройная камера, представляющая собой комбинацию из 48-мегапиксельной основной камеры, а также 8-мегапиксельного сверхмощного и 2-мегапиксельного сенсоров.
Смартфон с питанием от Kirin 710F выпускается в цветах Aurora Blue и Midnight Black и оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, который потребляет энергию через порт microUSB на 10 Вт.
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