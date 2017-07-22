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Серия OnePlus 8 появится на рынке возможно раньше, чем ожидается

07 февраля 2020, 15:35



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Известный сетевой информатор Ишан Агарвал в своем Twitter опубликовал очередной инсайд, касающийся линейки смартфонов OnePlus. По его словам, ожидаемые с мая по октябрь OnePlus 8 , OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 Lite могут выйти значительно раньше. В отличие от серии OnePlus 7, которая появилась на рынке в мае, "восьмерку" можно ждать на магазинных полках уже в конце марта или начале апреля.

oneplus8


Кроме того OnePlus вносит в линейку дополнительную цветовую опцию - OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут доступны еще и в зеленом цвете. Если дата релиза подтвердится, то и OnePlus 8, и OnePlus 8 Pro будут сражаться с Samsung Galaxy S20, который появится на рынке за месяц до OnePlus 8.

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Многие критиковали OnePlus за то, что он не предлагал беспроводную зарядку на своих смартфонах, и это одна из немногих вещей, которые необходимо учитывать OnePlus, чтобы сделать свой смартфон достойным конкурентом для iPhone и Galaxy S и серии Note. Компания, похоже, выслушала критиков, поскольку слухи предполагают, что она добавит функцию беспроводной зарядки в OnePlus 8 Pro . Очевидно, что на этот раз конкуренция между OnePlus 8 Pro и серией Galaxy S20 будет очень интересной.

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По слухам, OnePlus 8 и 8 Pro поддерживают подключение 5G. Оба будут работать на новом процессоре Snapdragon 865 в сочетании с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Duo может быть доступен в трех вариантах хранения - 128, 256 ГБ и 512 ГБ. OnePlus 8 Lite, с другой стороны, будет работать на базе MediaTek Dimensity 1000 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x.
Ожидается, что OnePlus 8 и OnePlus 8 Lite будут поставляться с батареями емкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки 30 Вт, а в OnePlus 8 Pro будет батарея емкостью 4500 мАч с технологией быстрой зарядки 35 Вт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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