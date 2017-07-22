Франция оштрафовала Apple за умышленное замедление старых iPhone
07 февраля 2020, 16:50
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Apple придется выплатить штраф в размере 25 миллионов евро за умышленное замедление работы старых моделей iPhone в 2017 году. По данным антимонопольной службы Франции, владельцы старых моделей iPhone не были предупреждены компанией о том, что обновления операционной системы iOS (10.2.1 и 11.2) могут замедлить работу их устройств.
Обновления, выпущенные в течение 2017 года включали в себя устройство динамического управления питанием, которое при определенных условиях, особенно при старении батарей, могло замедлять работу моделей iPhone 6, SE и 7. В результате многие потребители были вынуждены заменить свои батареи или даже купить новый телефон.
По мере старения батарей смартфоны становятся менее способными поддерживать пиковое напряжение. В Apple утверждают, что снижение скорости старых телефонов - снижение напряжения, которое им было необходимо для работы - на самом деле заставляло их работать дольше.
Несмотря на аргументы Apple, компания все же не предупредила пользователей о возможности замедления. Это привело к десяткам судебных процессов в итоге к извинениям со стороны Apple .
Французское постановление следует за аналогичным решением, вынесенным Италией в 2019 году. Во Франции штраф составил чуть менее одного евро за iPhone соответствующего поколения, продаваемый в стране.
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