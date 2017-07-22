Невероятная скидка на смартфон с экранным сканером отпечатков, огромным объёмом ОЗУ и мощным процессором
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Серия iPhone 11 стала большим успехом для Apple, но это касается лишь сегмента дорогих флагманских смартфонов. Огромная часть потенциальных пользователей не готова платить большие деньги за премиум-смартфон, а значит отдаст предпочтение Huawei или Samsung, что собственно во многом и объясняет их популярность.
Однако в планах Apple потеснить конкурентов и в среднем ценовом сегменте и привлечь потребителей, которые пока что не рассматривают iPhone. Ключом к реализации этого плана будет выход iPhone 9. И судя по информации известного инсайдера Эвана Бласса, новый смартфон от Apple появится уже в начале марта.
В четверг вечером Бласс поделился скриншотом графика, где говорится когда на рынке должны появиться новые смартфоны известных брендов. Согласно скриншоту, Apple объявит об iPhone 9 (также часто называемом iPhone SE 2) в середине марта. Там также говорится, что Galaxy S20 от Samsung начнет прибывать в магазины по всему миру 6 марта.
Ранее в ряде изданий появились фотографии из розничного магазина крупного мобильного оператора в Южной Корее (КТ), который уже принимает предварительные заказы на iPhone 9.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".