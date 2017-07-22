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Nvidia не поедет на MWC 2020

08 февраля 2020, 13:20



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Крупнейшая в мире мобильная выставка Mobile World Congress 2020 в Барселоне сегодня получила еще один существенный удар, нанесенный ей коронавирусом. Один спонсоров конференции графический гигант Nvidia сообщил, что из-за вспышки коронавируса не будет отправлять своих сотрудников на MWC 2020.

nvidia


Nvidia уже четвертый участник, отказавшийся от участия в конференции наряду с Ericsson, LG и ZTE. Ситуация усугубляется тем, что Nvidia также была главным спонсором конференции и сотрудничала с организационным органом конференции GSMA, чтобы провести целый трек из 10 сессий и круглых столов вокруг искусственного интеллекта.

2020


Пока не совсем понятно состоятся ли запланированные круглые столы и сессии без участия Nvidia, как неясно и то, сколько денег компания уже успела вложить в конференцию.

Ранее Qualcomm, Lenovo, Motorola, Xiaomi, Vivo и Honor сообщили, что планируют посетить шоу. Но все же коронавирус сделал свое дело и судя по всему WMC в этому году будет совсем другим.




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