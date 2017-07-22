Невероятная скидка на смартфон с экранным сканером отпечатков, огромным объёмом ОЗУ и мощным процессором
16 990 р 20 990
Крупнейшая в мире мобильная выставка Mobile World Congress 2020 в Барселоне сегодня получила еще один существенный удар, нанесенный ей коронавирусом. Один спонсоров конференции графический гигант Nvidia сообщил, что из-за вспышки коронавируса не будет отправлять своих сотрудников на MWC 2020.
Nvidia уже четвертый участник, отказавшийся от участия в конференции наряду с Ericsson, LG и ZTE. Ситуация усугубляется тем, что Nvidia также была главным спонсором конференции и сотрудничала с организационным органом конференции GSMA, чтобы провести целый трек из 10 сессий и круглых столов вокруг искусственного интеллекта.
Пока не совсем понятно состоятся ли запланированные круглые столы и сессии без участия Nvidia, как неясно и то, сколько денег компания уже успела вложить в конференцию.
Ранее Qualcomm, Lenovo, Motorola, Xiaomi, Vivo и Honor сообщили, что планируют посетить шоу. Но все же коронавирус сделал свое дело и судя по всему WMC в этому году будет совсем другим.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка"