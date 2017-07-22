Анонс видеокарт AMD на «большом Navi» может пройти 5 марта
10 февраля 2020, 09:07
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Мы уже много раз слышали о новом топовом графическом процессоре AMD, часто называемым «большой Navi». А последние утечки указывают на возможную презентацию первых видеокарт на его основе уже на мероприятии Financial Analyst Day, т.е. 5 марта этого года.
«Большой Navi» часто называют возвращением AMD на рынок высокопроизводительной графики. И предыдущие утечки явно указывали на то, что новинка окажется производительнее видеокарты Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, что уже само по себе говорит очень о многом.
Впрочем, переход на 7-нм техпроцесс уже давно предполагал выпуск действительно интересных продуктов. Активно продвигаемая Nvidia серия Turing, включая и уже упоминавшуюся выше RTX 2080 Ti, построена на менее плотном техпроцессе 12NFF от TSMC, который, по сути, представляет собой 16-нм FF. И у Nvidia может возникнуть немало трудностей при конкурировании с полноценными 7-нм технологиями AMD.
Конечно, не исключено, что 5 марта пройдёт лишь формальный анонс «большого Navi», а полноценная презентация этого GPU и видеокарт на его основе состоится лишь через несколько месяцев.
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