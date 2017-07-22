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Анонс видеокарт AMD на «большом Navi» может пройти 5 марта

10 февраля 2020, 09:07


AMD Ryzen 3 3200G
Лучший игровой процессор начального уровня с интегрированной графикой
5 790 р


Мы уже много раз слышали о новом топовом графическом процессоре AMD, часто называемым «большой Navi». А последние утечки указывают на возможную презентацию первых видеокарт на его основе уже на мероприятии Financial Analyst Day, т.е. 5 марта этого года.

Анонс видеокарт AMD на «большом Navi» может пройти 5 марта


«Большой Navi» часто называют возвращением AMD на рынок высокопроизводительной графики. И предыдущие утечки явно указывали на то, что новинка окажется производительнее видеокарты Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, что уже само по себе говорит очень о многом.

Впрочем, переход на 7-нм техпроцесс уже давно предполагал выпуск действительно интересных продуктов. Активно продвигаемая Nvidia серия Turing, включая и уже упоминавшуюся выше RTX 2080 Ti, построена на менее плотном техпроцессе 12NFF от TSMC, который, по сути, представляет собой 16-нм FF. И у Nvidia может возникнуть немало трудностей при конкурировании с полноценными 7-нм технологиями AMD.

Конечно, не исключено, что 5 марта пройдёт лишь формальный анонс «большого Navi», а полноценная презентация этого GPU и видеокарт на его основе состоится лишь через несколько месяцев.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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