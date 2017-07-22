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Samsung неожиданно рассекретила складной Galaxy Z Flip незадолго до анонса

10 февраля 2020, 11:26


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Анонс складного Samsung Galaxy Z Flip и флагманской серии Galaxy S20 должен пройти уже завтра, 11 февраля. Но корейский производитель не стал дожидаться этой даты и рассекретил Galaxy Z Flip ещё до его официальной презентации.



Конечно, мы не говорим о полноценном анонсе Galaxy Z Flip. Новый складной смартфон Samsung лишь неожиданно появился в рекламе на церемонии вручения премии «Оскар». Реклама полностью подтверждает большинство слухов о пока не анонсированном смартфоне. По крайней мере, в том, что касается его дизайна. А вдобавок к этому мы смогли увидеть возможность работы устройства в режиме видеочата, когда новинка лежит на столе под углом 90°.

Samsung Galaxy Z Flip приписываются прошлогодний флагманский чипсет Snapdragon 855+, 6,7-дюймовый складной дисплей Super AMOLED Dynamic с разрешением 2636х1080 пикселей, фронтальная 10-Мп камера и две тыльные камеры с функцией записи 4К-видео на скорости 60 к/с. Его аккумулятор имеет ёмкость 3300 мАч и поддерживает 15-Вт быструю и 9-Вт беспроводную зарядку.

Начало продаж Samsung Galaxy Z Flip намечено на 14 февраля, а стоимость смартфона ожидается на уровне $1400 (88 900 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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