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Crash Bandicoot скоро появится на мобильных устройствах

10 февраля 2020, 13:25



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Activision похоже готова выпустить еще одну культовую франшизу: Crash Bandicoot. Игра пока что не представлена официально, но парочка пользователей Twiiter, по их словам, нашли доказательства того, что Crash Bandicoot сейчас разрабатывается на студии King, принадлежащей Activision.

bandicoot


По словам блогеров, они наши скриншоты новой игры в Facebook. В тоже время издание Kotaku сообщило о том, что им удалось сделать скриншоты с описанием игры в магазине приложений компании, которая ее тестирует. Судя по описанию и скриншотам - это будет аркада с постоянно бегущим персонажем.

screen

При этом у игры будет своя изюминка. На одном из скриншотов упоминается, что игроки смогут строить и развивать свою базу, что необычного для игры подобного жанра. В описании также говорится, что игроки могут разблокировать ключевые постройки и создать арсенал оружия.

Пока неизвестны сроки выхода игры, но известно, что популярная серия будет доступна на мобильных телефонах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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