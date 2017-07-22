Невероятная скидка на смартфон с экранным сканером отпечатков, огромным объёмом ОЗУ и мощным процессором
16 990 р 20 990
На прошлой неделе о своем решении отказаться от участия в MWC 2020 из-за вспышки коронавируса объявили LG, Ericsson и Nvidia. Раздумывает над отказом от участия Samsung, а сегодня к списку "отказников" добавились Amazon и Sony.
Как отметили в Sony, компания не будет представлена на MWC 2020 своими сотрудниками, но планирует провести онлайн-конференцию 24 февраля. По предварительным данным на MWC 2020 компания представит новый флагман Xperia 2.
Ранее Qualcomm, Lenovo, Motorola, Xiaomi, Vivo и Honor сообщили, что планируют посетить шоу. Но все же коронавирус сделал свое дело и судя по всему WMC в этому году будет совсем другим.
Отказ крупных компаний от участия MWC 2020 несет в себе неутешительные прогнозы относительно предстоящего мероприятия. Вполне возможно, что отказ Sony от участия далеко не последний и в ближайшие дни мы увидим подобные заявления от других крупных участников. Коронавирус стремительно распространяется по планете и уже затронул Испанию, так что вполне возможно, что собирать тысячи людей со всего мира на одном мероприятии в настоящее время не самая лучшая идея.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".