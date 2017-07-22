AMD Ryzen 7 4800HS превосходит Ryzen 7 2700X и Core i7-9700K на тестах
10 февраля 2020, 16:20
По мере приближения выпуска ноутбуков на базе процессоров AMD Ryzen 4000 все больше деталей и тестов стали появляться для других чипов. Последние опубликованные тесты включают в себя Ryzen 7 4800HS.
AMD Ryzen 7 4800HS, 8-ядерный/16-поточный и 35-ваттный процессор превосходит известные Core i7-9700K и Ryzen 7 2700X. Ожидается, что AMD Ryzen 7 4800HS станет самым быстрым мобильным процессором в семействе Renoir. AMD Ryzen 7 4800HS на самом деле очень похож на AMD Ryzen 7 4800H, с той лишь разницей, что HS - это вариант с большим количеством элементов, общая мощность которого составляет 35 Вт, а вариант H - 45 Вт. Ryzen 7 4800HS сохраняет ту же базовую частоту и тактовую частоту усиления, но более высокая емкость позволяет ему поддерживать лучшую тактовую частоту.
Чип имеет базовую тактовую частоту 2,9 ГГц, тактовую частоту усиления 4,2 ГГц и 16 МБ кэш-памяти третьего уровня. Ryzen 7 4800HS дополнительно оснащен 7-нм графическим процессором Vega с 8 CU или 512 потоковыми процессорами. AMD Ryzen 7 4800HS будет представлен в более премиальных моделях ноутбуков.
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