В феврале на российском рынке появятся новые геймерские мониторы Lenovo
10 февраля 2020, 19:05
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Начиная с 10 февраля, российские геймеры смогут испытать на своих ПК новые модели мониторов Lenovo - G24-10 и G25-10. О каждой из новинок стоит рассказать отдельно. Так, Lenovo G24-10 имеет разрешение 920x1080 пикселей, качество картинки FullHD, а яркость экрана составляет 300 нит.
Монитор оснащен технологией компании AMD-FreeSync, устраняющей подергивания и скажения. За достаточно приемлемую цену пользователь получит высокочастотное обновление в 144 Гц и отклик в течение одной миллисекунды. У Lenovo G24-10 HDMI 1.4 и DP 1.2 разъемы. В комплекте идет HDMI кабель.
В свою очередь, Lenovo G25-10 имеет размер экрана 4,5 дюйма и высокое разрешение. Монитор имеет яркость в 400 нит, а безрамочный экран позволит погрузиться в игровой процесс.
Lenovo G25-10 имеет сертификат TÜV Eye Comfort, наличие которого говорит о безопасности зрения пользователя, а технология FreeSync дает гарантию отсутствия прерываний. Время отклика также составляет одну миллисекунду с частотой обновлений в 144 Гц. К портам HDMI 1.4 и DP 1.2 прилагаются соответствующие кабеля.
Монитор оснащен портами HDMI 1.4 и DP 1.2 и комплектуется соответствующими кабелями HDMI и DP.
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