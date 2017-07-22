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В феврале на российском рынке появятся новые геймерские мониторы Lenovo

10 февраля 2020, 19:05



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5 790 р


Начиная с 10 февраля, российские геймеры смогут испытать на своих ПК новые модели мониторов Lenovo - G24-10 и G25-10. О каждой из новинок стоит рассказать отдельно. Так, Lenovo G24-10 имеет разрешение 920x1080 пикселей, качество картинки FullHD, а яркость экрана составляет 300 нит.

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Монитор оснащен технологией компании AMD-FreeSync, устраняющей подергивания и скажения. За достаточно приемлемую цену пользователь получит высокочастотное обновление в 144 Гц и отклик в течение одной миллисекунды. У Lenovo G24-10 HDMI 1.4 и DP 1.2 разъемы. В комплекте идет HDMI кабель.

Технические характеристики Lenovo - G24-10 :

-Размер: 23,6 дюйма
-Частота обновления: 144 Гц
-Тип матрицы: TN
-Подсветка: WLED
-Технология: AMD FreeSync
-Время отклика: 1 мс (экстремальный режим)
-Разрешение: FHD, 1920 x 1080 пикселей
-Подставка: Подъем, наклон
-Порты: 1 разъем DP 1.2, 1 разъем HDMI 1.4, 1 разъем аудиовыхода (3,5 мм)

В свою очередь, Lenovo G25-10 имеет размер экрана 4,5 дюйма и высокое разрешение. Монитор имеет яркость в 400 нит, а безрамочный экран позволит погрузиться в игровой процесс.

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Lenovo G25-10 имеет сертификат TÜV Eye Comfort, наличие которого говорит о безопасности зрения пользователя, а технология FreeSync дает гарантию отсутствия прерываний. Время отклика также составляет одну миллисекунду с частотой обновлений в 144 Гц. К портам HDMI 1.4 и DP 1.2 прилагаются соответствующие кабеля.

Монитор оснащен портами HDMI 1.4 и DP 1.2 и комплектуется соответствующими кабелями HDMI и DP.

Технические характеристики Lenovo G25-10 :

-Размер: 24,5 дюйма
-Частота обновления: 144 Гц
-Тип матрицы: TN
-Подсветка: WLED
-Технология: AMD FreeSync
-Время отклика: 1 мс (экстремальный режим)
-Разрешение: FHD, 1920 x 1080 пикселей
-Подставка: Подъем, наклон
-Порты: 1 разъем DP 1.2, 1 разъем HDMI 1.4, 1 разъем аудиовыхода (3,5 мм)


Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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