AMD Ryzen 3 3200G Лучший игровой процессор начального уровня с интегрированной графикой
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AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500 и с графическим процессором Radeon Pro W5500M. Устройство будет полезно профессионалам в области архитектуры и строительства, а также пользователям высокопроизводительных профессиональных мобильных рабочих станций.
Radeon Pro W5500 обеспечивает на 25% высокую производительность на такт благодаря архитектуре AMD RDNA и памяти GDDR6. ПО AMD Radeon Pro Software for Enterprise в сочетании с архитектурой RDNA позволяет масштабировать Radeon Pro W5500 и получать мощность, необходимую профессиональным приложениям.
Видеокарта обеспечена поддержка профессионального ПО с возможностью удаленного подключения к своим рабочим станциям из любой точки планеты.
Видеокарта Radeon Pro W5500 ожидается в продаже в середине февраля по рекомендованной цене 399$ у ведущих ритейлеров.Графический процессор Radeon Pro W5500M будет доступен на профессиональных мобильных рабочих станциях начиная с весны 2020 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".