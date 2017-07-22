Из-за коронавируса продажи китайских смартфонов упадут на 50%
10 февраля 2020, 23:25
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Вспышка коронавируса парализовала работу китайских заводов и все это влечет за собой серьезные последствия для экономики Китая, нарушая глобальные цепочки поставок. Согласно данным компании Canalys, закрытие заводов, магазинов и перенос запуска в продажу новых моделей снизит продажи китайских смартфонов на 50%.
Негативно ситуация сказывается и на развертывании 5G, на которое многие гиганты вроде Huawei и Xiaomi возлагали серьезные надежды. Между тем, сегодня стало известно, что частично заработал завод Apple в Чжэнчжоу.
К настоящему времени на завод вернулись около 16 000 человек. Количество рабочих, вернувшихся в строй - это всего лишь 10% от общей рабочей силы производственного центра Apple.
Руководители Apple изо всех сил пытаются договориться с местными властями о том, чтобы разрешить большему числу рабочих вернуться и возобновить производство в других частях Китая. Однако до сих пор переговоры не были слишком успешными.
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