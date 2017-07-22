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be quiet! представил новые блоки питания, корпус и процессорные кулеры

11 февраля 2020, 09:10


ATX Thermaltake H550 TG RGB
Новый корпус уже в России и с большой скидкой!
6 500 р
7 030


be quiet! представил сразу несколько новых продуктов, среди которых оказались high-end серия блоков питания Dark Power Pro 12, корпус Pure Base 500DX с улучшенной производительностью охлаждения и адресной RGB LED подсветкой, новые процессорные кулеры Shadow Rock 3 и Pure Rock 2.

Dark Power Pro 12


Dark Power Pro 12 стал первым блоком питания be quiet! с сертификацией 80 PLUS Titanium и эффективностью до 94,9%. Впервые у блоков питания компании новинка имеет полностью цифровую регулировку мощности. Она использует бескаркасный 135-мм вентилятор Silent Wings с воронкообразным воздухозаборником, корпус из высококачественного алюминия и кабели с индивидуальной оплёткой.

Pure Base 500DX


Корпус Pure Base 500DX отличается от других представителей серии Pure Base 500 усовершенствованной конструкцией с более эффективным охлаждением, что достигается использованием третьего 140-мм вентилятора Pure Wings 2 и перфорированной поверхности панелей. А появившаяся в корпусе LED-подсветка с отдельно адресуемыми RGB-светодиодами внутри и снаружи может управляться с помощью материнской платы.

Shadow Rock 3 и Pure Rock 2


Процессорный кулер Shadow Rock 3 получил крупный радиатор, пять 6-мм высокопроизводительных никелированных медных тепловых трубок с прямым контактом (HDT) и высокоскоростной вентилятор Shadow Wings 2 120mm PWM high-speed, что позволило увеличить эффективность его охлаждения до 190 Вт TDP.

В свою очередь, кулер Pure Rock 2 способен охлаждать процессоры с номинальной мощностью TDP до 150 Вт. Здесь предусмотрены четыре высокопроизводительных 6-мм тепловых трубки и вентилятор Pure Wings 2 120mm PWM. А среди сильных сторон модели называются отличное соотношение цены и производительности, высокая эффективность охлаждения и низкий уровень шума.



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