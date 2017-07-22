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Официально: недорогой смартфон Samsung Galaxy M31 анонсируют 25 февраля

11 февраля 2020, 11:12


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На прошлой неделе корейская Samsung опубликовала пару тизеров нового недорогого смартфона Galaxy M31, которые рассказали о его некоторых ключевых особенностях. А теперь компания официально подтвердила, что презентация этого аппарата пройдет 25 февраля.

недорогой смартфон Samsung Galaxy M31 анонсируют 25 февраля


Одновременно с этим Samsung подтвердила некоторые характеристики нового Galaxy M31. В частности, в компании сообщили, что новинка получит четыре тыльные камеры с основным 64-Мп сенсором, она будет оснащаться sAMOLED экраном Infinity-U с Full HD+ разрешением и, что самое главное, получит мощный аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

Конфигурация остальных камер системы пока неизвестна. Но мы вряд ли ошибёмся, если предположим, что здесь установлены ультраширокоугольная камера, датчик глубины и макрокамера. Тыльная панель смартфона сделана из алюминия, а в её центре размещён сканер отпечатков пальцев.

Из предыдущих слухов известно, что Samsung Galaxy M31 построен на фирменном чипсете Exynos 9611, работающем в компании с 4 или 6 Гбайт ОЗУ и 6 или 128 Гбайт флеш-памяти. В качестве операционной системы смартфон использует Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.0.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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