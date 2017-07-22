Apex 2020 от Vivo не будет представлен на MWC в Барселоне
11 февраля 2020, 12:40
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Коронавирус продолжает "косить" не только людей, но и планомерно разрушать концепцию одного из крупнейших мировых событий в области технологий-Mobile World Congress 2020 в Барселоне. Сегодня от участия в выставке отказались Intel, Vivo и NTT Docomo. Это уже далеко не первые крупные технологические компании, отказавшиеся принимать участие в MWC 2020 из-за вспышки коронавируса.
Как пояснили в NTT и Intel, компании приняли столь сложное для них решение ради обеспечения безопасности своих сотрудников и клиентов. Vivo, ссылаясь на озабоченность по поводу здоровья и безопасности своих сотрудников и общественности, отзывает дебют своего нового концептуального телефона Apex 2020. Пересмотренные планы компания опубликует в ближайшее время.
Ранее свое присутствие на Mobile World Congress 2020 отменили Amazon, Sony, Nvidia, LG, ZTE и Ericsson. TCL также объявила, что не будет проводить пресс-конференцию на выставке, но все еще планирует принять в ней участие.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".