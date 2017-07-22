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Поставщик аксеcсуаров объявил предзаказ чехлов на iPhone SE 2

11 февраля 2020, 14:05



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Производитель и поставщик аксеcсуаров для смартфонов Totallee на днях инициировал предварительные заказы на защитный чехол еще не анонсированного Apple iPhone SE 2.

totallee


Apple еще не предоставляла общественности никакой информации о дизайне готовящегося к выходу iPhone, однако в сети появлялось множество слухов и возможных эскизов будущего смартфона. Например, в октябре появлялась информация, что дизайн новинки будет существенно заимствован у iPhone 8. Возможно, именно на эту информацию опирается Totallee, собираясь произодить защитные чехлы для iPhone SE 2.

se


Производители аксессуаров серьезно конкурируют между собой и чтобы быть первым в гонке, им часто приходится полагаться на неофициальную информацию, просачивающуюся наружу. Чехлы почти для каждого iPhone, а также для iPad и других продуктов Apple появились в интернете гораздо раньше официального выхода продуктов на рынок.

Делать ставки на неофициальные спецификации и быть первым на рынке - это безусловное благо для бизнеса, но если вдруг слухи окажутся ложными, то крупные инвестиции обернутся серьезными потерями.

По слухам, Apple выпустит новую доступную модель iPhone в марте . В недавних сообщениях утверждается, что компания рассматривает стартовую цену в 399 долларов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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