Поставщик аксеcсуаров объявил предзаказ чехлов на iPhone SE 2
11 февраля 2020, 14:05
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Производитель и поставщик аксеcсуаров для смартфонов Totallee на днях инициировал предварительные заказы на защитный чехол еще не анонсированного Apple iPhone SE 2.
Apple еще не предоставляла общественности никакой информации о дизайне готовящегося к выходу iPhone, однако в сети появлялось множество слухов и возможных эскизов будущего смартфона. Например, в октябре появлялась информация, что дизайн новинки будет существенно заимствован у iPhone 8. Возможно, именно на эту информацию опирается Totallee, собираясь произодить защитные чехлы для iPhone SE 2.
Производители аксессуаров серьезно конкурируют между собой и чтобы быть первым в гонке, им часто приходится полагаться на неофициальную информацию, просачивающуюся наружу. Чехлы почти для каждого iPhone, а также для iPad и других продуктов Apple появились в интернете гораздо раньше официального выхода продуктов на рынок.
Делать ставки на неофициальные спецификации и быть первым на рынке - это безусловное благо для бизнеса, но если вдруг слухи окажутся ложными, то крупные инвестиции обернутся серьезными потерями.
По слухам, Apple выпустит новую доступную модель iPhone в марте . В недавних сообщениях утверждается, что компания рассматривает стартовую цену в 399 долларов.
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