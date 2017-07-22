Невероятная скидка на смартфон с экранным сканером отпечатков, огромным объёмом ОЗУ и мощным процессором
16 990 р 20 990
Наряду с новым Redmi 8A Dual, Redmi представил собственный набор банков питания объемом 10 000 мАч и 20 000 мАч. Батареи оснащены двумя выходами USB-A, а также интерфейсами micro-USB и Type-C. Устройство мощностью 10 000 мАч подходит для быстрой зарядки 10 Вт, в то время как более мощное устройство мощностью 20 000 мАч достигает заряда до 18 Вт.
Фактические элементы внутри обоих блоков питания относятся к разряду литий-полимерных, который отличается более высокой плотностью по сравнению с литий-ионными.
Оба банка питания имеют гладкую матовую конструкцию из пластика с противоскользящей структурой и прорезиненным материалом снаружи. Оба устройства оснащены режимом зарядки с низким потреблением для заряда Bluetooth-устройств, вроде наушников или фитнес-трекеров.
Блок питания Redmi емкостью 10 000 мАч имеет размер 150,5x73,6x15,1 мм, а более крупный аккумулятор емкостью 20 000 мАч-154x73,6x27,3 мм. Они поставляются с 6-месячной гарантией и в черно-белых тонах. Начало продаж запланировано на 18 февраля на сайте mi.com.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".