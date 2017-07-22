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Сегодня Apple официально была добавлена на официальный сайт Fido Alliance в качестве одного из членов совета директоров, куда вошли также Amazon, Arm, Facebook, Google, Intel, Microsoft и Samsung, а также ряд крупных финансовых организаций вроде American Express, ING, Mastercard, Paypal, Visa и Wells Fargo.
Fido Alliance предлагает заменить классические пароли на устройствах на специальные доверенные устройства, вроде того, как сейчас работает двухфакторная аутентификация Apple (2FA) с использованием устройств Apple. Когда вы пытаетесь войти на новое устройство Apple с вашим Apple ID, компания отправляет код на доверенное устройство, и вы вводите этот код.
С системой Apple это дополнительный шаг, но альянс хочет, чтобы подобный подход принципе подменил собой пароли. Например, если вы попытаетесь войти на веб-сайт на вашем iPhone, вы введете только свое имя пользователя, а затем отправите запрос аутентификации на одно из ваших других зарегистрированных устройств, например на Apple Watch. Вы можете просто нажать кнопку, чтобы авторизоваться. Точно так же, когда вы получаете доступ к сервису на вашем Mac, для этого нужно лишь одобрить его на своем iPhone - и так далее.
Система Apple пока ограничена лишь своими устройствами, но в плана Fio Alliance сделать так, чтобы все производители присоединились к этому подходу. Чтобы двухфакторная авторизация была доступна на устройствах Android, Chromebook, Windows PC или любом другом доверенном устройстве.
Fido Alliance предстоит огромная работа в этом направлении поскольку оснастить необходимой системой регистрации придется любой сайт или хотя бы каждую систему веб-аутентификации и аутентификации приложений. Присоединение Apple к альянсу должно помочь ускорить эту работу.
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