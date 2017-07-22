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Apple присоединяется к Fido Alliance

11 февраля 2020, 16:10



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Сегодня Apple официально была добавлена на официальный сайт Fido Alliance в качестве одного из членов совета директоров, куда вошли также Amazon, Arm, Facebook, Google, Intel, Microsoft и Samsung, а также ряд крупных финансовых организаций вроде American Express, ING, Mastercard, Paypal, Visa и Wells Fargo.

apple


Fido Alliance предлагает заменить классические пароли на устройствах на специальные доверенные устройства, вроде того, как сейчас работает двухфакторная аутентификация Apple (2FA) с использованием устройств Apple. Когда вы пытаетесь войти на новое устройство Apple с вашим Apple ID, компания отправляет код на доверенное устройство, и вы вводите этот код.

С системой Apple это дополнительный шаг, но альянс хочет, чтобы подобный подход принципе подменил собой пароли. Например, если вы попытаетесь войти на веб-сайт на вашем iPhone, вы введете только свое имя пользователя, а затем отправите запрос аутентификации на одно из ваших других зарегистрированных устройств, например на Apple Watch. Вы можете просто нажать кнопку, чтобы авторизоваться. Точно так же, когда вы получаете доступ к сервису на вашем Mac, для этого нужно лишь одобрить его на своем iPhone - и так далее.

alliance


Система Apple пока ограничена лишь своими устройствами, но в плана Fio Alliance сделать так, чтобы все производители присоединились к этому подходу. Чтобы двухфакторная авторизация была доступна на устройствах Android, Chromebook, Windows PC или любом другом доверенном устройстве.

Fido Alliance предстоит огромная работа в этом направлении поскольку оснастить необходимой системой регистрации придется любой сайт или хотя бы каждую систему веб-аутентификации и аутентификации приложений. Присоединение Apple к альянсу должно помочь ускорить эту работу.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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