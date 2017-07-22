Управлять камерами Sony можно будет через сторонние приложения
11 февраля 2020, 19:40
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Sony представила еще одну функцию для своих цифровых камер, которая должна повысить популярность бренда у профессиональных фотографов - Camera Remote SDK предоставляет разработчикам программного обеспечения способ интеграции камер Sony в их решения и приложения.
С помощью этого SDK разработчики смогут создавать индивидуальные приложения для удаленного управления камерами Sony с хост-ПК и получать изображения, снятые с камер Sony. Этот SDK позволяет разработчикам программного обеспечения реализовать ряд функций, таких как изменение настроек камеры, спуск затвора и мониторинг live view в своих программных приложениях, говорится на официальном сайте Sony.
Удаленное управление камерами Sony и раньше было возможным, но лишь через собственные приложения компании. При этом Sony вряд ли может похвастаться своим программным обеспечением. С выходом же этой SDK, другие компании, наконец, смогут разработать свои собственные инструменты, которые, как мы надеемся, дадут фотографам лучшие способы удаленно настраивать настройки на своих камерах, запускать затвор и даже контролировать кадрирование и фокус.
Как отмечает Sony в своем официальном пресс-релизе, доступность SDK поможет ей продвинуться дальше на прибыльный рынок спортивной фотографии, на котором по-прежнему доминируют такие бренды, как Canon и Nikon.
В настоящее время новый SDK Sony поддерживает только камеры Alpha 7R IV и Alpha 9 II. Но компания обещает, что в конечном итоге она расширит список поддерживаемых камер и продолжит обновлять SDK, поскольку в будущем будет выпущено новое оборудование.
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