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Logitech выпустила новую веб-камеру среднего диапазона для стримеров, не готовых платить больший деньги за топовые камеры. Новинка под названием SteamCam способна захватывать 60 кадров в секунду с разрешением 1080p.
Бесплатное программное обеспечение Logitech Capture также предоставляет ему возможность снимать вертикальные видео высокой четкости для таких платформ, как Snapchat и Facebook Stories. Наличие таких функций, как стабилизация изображения, интеллектуальная фокусировка лица и интеллектуальное кадрирование с поддержкой искусственного интеллекта, гарантирует, что стример всегда будет оставаться в поле зрения камеры.
Пока что Capture совместима лишь с устройствами Windows, но в ближайшее время должно появиться обновление, которое сделает его совместимым с компьютерами Mac. Обновленное программное обеспечение, которое можно скачать с веб-сайта Logitech, также поставляется с новыми эффектами сцены и разнообразными функциями.
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