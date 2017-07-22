Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20 и S20 Plus
11 февраля 2020, 23:05
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Samsung сегодня официально представила три новых флагманских модели Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra. Из этой компании своей ценой и характеристиками выделяется Galaxy S20 Ultra, поэтому о нем стоит поговорить отдельно. А сейчас же более подробно рассмотреть и сравнить между собой Galaxy S20 и Galaxy S20 Plus.
Дизайн и размер
Galaxy S20 и S20 Plus выглядят очень похожими, но у них есть два основных различия. Galaxy S20 явно меньше по размерам, а вот задняя крышка 20 Plus имеет четвертую камеру и немного более широкий раздел камеры.
Телефоны премиум-класса выполнены со знакомым дизайном стекла и металла, который отлично смотрится при чистке, но стекло очень легко окрашивается пятнами отпечатков пальцев. Телефоны представлены в классических расцветках Cosmic Gray" и "Cosmic Black", а также в яркой розовой и синей расцветке.
Кстати на S20 и S20 Plus нет разъема для наушников. Пара наушников USB-C (AKG-настроенный вид) идут бесплатно в коробке.
Экран
S20 и S20 Plus отличают красивейшими AMOLED экранами. Размеры экрана составляют 6,2 дюйма на S20 и 6,7 дюйма на S20 Plus, и оба отлично смотрятся с яркими цветами, отличными углами обзора. Оба поддерживают разрешение Quad HD, но по умолчанию они установлены на Full HD, поскольку это считается оптимальным балансом между резкостью и временем автономной работы.
Все о новых камерах
На S20 или S20 Plus есть следующее:
-12-мегапиксельная основная камера, диафрагма f / 1.8, OIS
-12-мегапиксельная ультра-широкая, f / 2.2
-64-мегапиксельное телефото, f / 2.0, OIS
-DepthVision (только на S20 Plus)
-10-мегапиксельная фронтальная камера
Самая большая новая функция-гибридный оптический зум, который позволяет увеличивать изображение в 3 раза без серьезной потери качества и до 30 раз с использованием цифрового зума.
У камеры есть ряд новых функций:
-Single Take: Single Take доступен на всех трех телефонах S20 и позволяет просто удерживать затвор камеры, пока телефон будет снимать фотографии и видео со всеми камерами, а затем волшебным образом вытаскивать лучшие снимки и моменты в одном альбоме.
-Ночной режим 2.0: ночной режим также был улучшен, и теперь он приносит больше света и цвета в почти черных как смоль ситуациях.
-Ночной гиперлапс: вы будете иметь поддержку для ночного Гиперлапса как на S20, так и на S20 Plus.
-8K Video: 8K video-это ведущая новая функция камеры, которая обеспечивает потрясающее количество деталей.
-Pro Mode for Video: дает возможность ручного управления такими вещами, как выдержка затвора и ISO, что дает возможность регулировать яркость видео.
Процессор, 5G подключение и хранение
Все три телефона Galaxy S20 будут поставляться с новым чипом Snapdragon 865 в Соединенных Штатах, в то время как большая часть остального мира получит их питание от чипа Samsung Exynos 990.
Подключение 5G также доступно дополнительно на всех трех моделях, но имейте в виду, что некоторые рынки, где нет сети 5G, скорее всего, получат только версию 4G телефонов, которая также поможет Samsung снизить цену для этих стран.
С точки зрения хранения, базовая версия S20 и Plus имеет 128 ГБ встроенной памяти, и оба телефона также поддерживают расширяемую память с помощью карт microSD.
Аккумулятор и зарядка
Galaxy S20 идет с емкостью батареи 4000 мАч, а S20 Plus с емкостью 4500 мАч. Это легко бьет многих конкурентов и держит обещание, что оба этих телефона смогут обеспечить дисплеи 120 Гц и сети 5G, не жертвуя временем автономной работы.
С точки зрения зарядки, телефоны будут поставляться с 25-ваттным адаптером быстрой зарядки стены в коробке и в первый раз, зарядное устройство само по себе имеет подключение USB-C, так что вы получите USB-C к USB-C кабель в коробке.
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