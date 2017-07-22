РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Samsung Galaxy Buds+: больше часов беспрерывного прослушивания

11 февраля 2020, 23:25



Смартфон Realme XT

Невероятная скидка на смартфон с экранным сканером отпечатков, огромным объёмом ОЗУ и мощным процессором
16 990 р
20 990


Вместе с линейкой Galaxy S20 корейская Samsung представила следующую итерацию беспроводной гарнитуры Galaxy Buds+. Несмотря на тот факт, что гарнитура идет рука об руку с линейкой S20 и является приятным бонусом при предзаказе смартфона, приложение Galaxy Buds+ совместимо с любым устройством на Android или iOS.



Наушники оснащены двухполосными динамиками. На борту есть три микрофона. Galaxy Buds+ имеет улучшенный аккумулятор на 85 мАч. При этом батарея внутри корпуса лишь немного тяжелее, чем в предыдущей версии. Пользователь может ожидать 11 часов непрерывного прослушивания музыки. Для пополнения аккумулятора можно воспользоваться беспроводную зарядкой Qi или кабелем USB-C.

Buds+ будут доступны в черном, белом, синем и красном цветах. Они поставляются с двумя парами резиновых наконечников, так что вы можете выбрать размер, который подходит вашим ушам лучше всего.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

Читайте также:

  • Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20 и S20 Plus
  • Официально: недорогой смартфон Samsung Galaxy M31 анонсируют 25 февраля
  • Samsung неожиданно рассекретила складной Galaxy Z Flip незадолго до анонса
  • Смартфон Samsung Galaxy A71 с огромным экраном появился в России
  • В сеть просочились новые подробности о Samsung Galaxy Z Flip

    • предыдущая новость
    Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20 и S20 Plus

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой
    Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 февраля, 2020

    Анонс Samsung Galaxy Buds+: больше часов беспрерывного прослушивания

    Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20 и S20 Plus

    Logitech выпустила веб-камеру для стримеров

    Управлять камерами Sony можно будет через сторонние приложения

    Apple присоединяется к Fido Alliance

    Redmi представил собственный набор банков питания

    Поставщик аксеcсуаров объявил предзаказ чехлов на iPhone SE 2

    Apex 2020 от Vivo не будет представлен на MWC в Барселоне

    Официально: недорогой смартфон Samsung Galaxy M31 анонсируют 25 февраля

    be quiet! представил новые блоки питания, корпус и процессорные кулеры

    10 февраля, 2020

    Из-за коронавируса продажи китайских смартфонов упадут на 50%

    AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500

    В феврале на российском рынке появятся новые геймерские мониторы Lenovo

    AMD Ryzen 7 4800HS превосходит Ryzen 7 2700X и Core i7-9700K на тестах

    MWC 2020 несёт очередные потери

    Crash Bandicoot скоро появится на мобильных устройствах

    Samsung неожиданно рассекретила складной Galaxy Z Flip незадолго до анонса

    Анонс видеокарт AMD на «большом Navi» может пройти 5 марта

    8 февраля, 2020

    Nvidia не поедет на MWC 2020

    7 февраля, 2020

    iPhone 9 может появиться в продаже в марте

    ССЫЛКИ