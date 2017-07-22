Анонс Samsung Galaxy Buds+: больше часов беспрерывного прослушивания
11 февраля 2020, 23:25
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Вместе с линейкой Galaxy S20 корейская Samsung представила следующую итерацию беспроводной гарнитуры Galaxy Buds+. Несмотря на тот факт, что гарнитура идет рука об руку с линейкой S20 и является приятным бонусом при предзаказе смартфона, приложение Galaxy Buds+ совместимо с любым устройством на Android или iOS.
Наушники оснащены двухполосными динамиками. На борту есть три микрофона. Galaxy Buds+ имеет улучшенный аккумулятор на 85 мАч. При этом батарея внутри корпуса лишь немного тяжелее, чем в предыдущей версии. Пользователь может ожидать 11 часов непрерывного прослушивания музыки. Для пополнения аккумулятора можно воспользоваться беспроводную зарядкой Qi или кабелем USB-C.
Buds+ будут доступны в черном, белом, синем и красном цветах. Они поставляются с двумя парами резиновых наконечников, так что вы можете выбрать размер, который подходит вашим ушам лучше всего.
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