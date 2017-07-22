Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
12 февраля 2020, 08:05
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Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip, о котором было множество разговоров в последние месяцы, наконец представили широкой общественности. В отличие от Galaxy Fold, который в развернутом виде напоминает планшет, Z Flip представляет собой телефон обычного размера, который складывается до крошечный гаджет.
Экран построен на очень вытянутой 6,7-дюймовой AMOLED-панели с соотношением сторон 22:9. В отличие от своих собратьев со складным экраном, на экране Galaxy Z Flip сверху установлен сверхтонкий стеклянный слой, поэтому он должен быть более устойчив к царапинам. Экран имеет разрешение 1080 x 2636 пикселей, предлагая на 50% больше пикселей, чем его ближайший конкурент - Motorola Razr. Galaxy Z Flip также имеет 1,1-дюймовый дополнительный экран Super AMOLED, расположенный на внешней стороне крышки.
Новинка построена на чипсете Snapdragon 855+ и поддерживает 4G. Единственный вариант памяти - 8 ГБ/256 ГБ, но он использует новейшее хранилище UFS 3.0.
Основная камера снаружи телефона использует 12-мегапиксельный сенсор Samsung с диафрагмой f/1,8 и относительно большими 1,4 мкм пикселями. К нему присоединяется сверхширокоугольная камера с тем же разрешением 12 MP, но с меньшим сенсором и апертурой F/2.2.
Galaxy Z Flip оснащен аккумулятором емкостью 3300 мАч, но скорость зарядки ограничена 15 Вт. Особое внимание стоит обратить на набор стереодинамиков, настроенных AKG, беспроводную зарядку и Android 10 с One UI 2.0 из коробки.
Скрытый шарнир в Galaxy Z Flip - это произведение инженерного искусства. Двухкулачковая миниатюрная система обеспечивает четкую работу шарнира при складывании. Вообще смартфон может быть сложен под любым углом, подобно ноутбуку. В скрытом шарнире используется новая технология очистки, а нейлоновые волокна микроскопической длины предотвращают попадание грязи и пыли внутрь механизма.
В России Galaxy Z Flip поступит в продажу 14 февраля в фирменных салонах Samsung и в магазинах партнеров по рекомендованной цене 119 990 рублей. Сделать предзаказ на смартфон можно будет в интернете и официальных магазинах с 12 по 13 февраля.
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