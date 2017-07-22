Анонс Samsung Galaxy S20 Ultra: смартфон премиум-класса со 100-кратным зумом
12 февраля 2020, 10:46
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Samsung представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra. О последнем из них хотелось бы поговорить отдельно ведь это действительно смартфон премиального класса, который разительно отличается даже от двух других представителей линейки.
Сам телефон является самым большим из его собратьев и оснащается 6,9-дюймовым экраном. Панель Dynamic AMOLED сертифицирована HDR10 + и имеет разрешение 1440p +. За экраном находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Этот экран имеет частоту обновления 120 Гц и частоту сенсорного восприятия 240 Гц.
Samsung Galaxy S20 Ultra предлагает 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. На борту также слот под microSD, поддерживающий карты объемом до 1 ТБ.
Основная камера имеет большой сенсор 108MP. Камера может снимать 12-мегапиксельные фотографии с эквивалентом 2,4 мкм пикселей, что обещает новый уровень съемки при слабом освещении. Эта камера имеет оптическую стабилизацию изображения (OIS) и апертуру f/1.8.
Телефон может записывать 8K-видео. С Super Steady 2.0 Samsung обещает «профессиональную съемку». В новинке используется первый перископический объектив от Samsung. Он построен на очень большом 48-мегапиксельном датчике, который поддерживает группирование пикселей 4 на 1 для 12-мегапиксельных снимков. Samsung утверждает, что эта камера обеспечивает 10-кратный гибридный оптический зум и до 100-кратного зума с суперразрешением. Линза перископа также имеет функцию OIS.
40-мегапиксельная селфи-камера - еще один большой шаг вперед. Датчик с более высоким разрешением позволяет объединять пиксели (от 4-в-1 до 10 мегапикселей), что фактически увеличивает их размер до 1,4 мкм. Это улучшит качество изображения по сравнению с S20 и S20 + (которые имеют базовую 10-мегапиксельную селфи-камеру). Это специализированная селфи-камера с самым высоким разрешением, которое вы когда-либо видели.
Samsung Galaxy S20 Ultra также имеет самый большой аккумулятор в линейке - 5000 мАч. Телефон поддерживает более быструю зарядку 45 Вт, но в комплект поставки Samsung входит только 25-Вт адаптер, поэтому вам придется покупать более мощное зарядное устройство отдельно.
Samsung Galaxy S20 Ultra появится в России 13 марта по цене в 99 990 рублей.
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