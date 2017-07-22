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Анонс Nikon D6 Pro: олимпийская скорость съемки

12 февраля 2020, 13:05



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Еще в сентябре 2019 года Nikon анонсировала свою новую камеру D6 Pro, однако тогда какие-либо подробности в компании раскрывать не стали. Сегодня же некоторые характеристики модели наконец стали доступны общественности.

d6


D6 по-прежнему использует 20,8-мегапиксельный полнокадровый сенсор, но у него есть новый процессор Expeed 6, который позволяет делать серийную съемку с полным разрешением 14 кадров в секунду или до 10,5 кадров в секунду в режиме live view. Помимо этого камера позволяет делать 8-мегапиксельные снимки со скоростью 30 кадров в секунду или 2-мегапиксельные со скоростью 60 кадров в секунду.

Nikon обновил систему автофокуса для D6, уменьшив количество точек со 153 до 105, но сделав их все перекрестными и выбираемыми. В компании отмечают, что такой подход сделает покрытие делает покрытие автофокуса в 1,6 раза "плотнее". Центральная точка может фокусироваться до -4,5EV, в то время как все остальные работают при -4EV.

Nikon D6 в первую очередь ориентирована на профессионалов, которым важна скорость съемки с ее отменным качеством. Это особенно важно, когда на носу летние Олимпийские игры в Токио.

D6 поступит в продажу в апреле по цене $ 6499,95. О появлении на российском рынке пока ничего не известно.



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