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Анонс Olympus OM-D E-M1 Mark III: новый процессор изображений

12 февраля 2020, 14:00



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Olympus сегодня анонсировала OM-D E-M1 Mark III. Конструкция фотоаппарата идентична предшественнику - E-M1 Mark II, но есть несколько изменений, на которые следует обратить внимание. Olympus добавил дополнительную опцию настраиваемого режима на циферблате.

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Как и E-M1X, эта новая модель оснащена портом USB-C PD, который поддерживает быструю скорость зарядки. Для зарядки камеры требуется два часа, что соответствует уровню других камер этого класса. Яркой стороной здесь является то, что вы можете подключить батарейный блок непосредственно к камере для зарядки, поэтому вам не нужно искать розетку.

olympus_battery


Новый процессор изображений TruePic IX добавляет аппарату ряд новых возможностей для съемки. Самым впечатляющим подвигом кажется Starry Sky AF. Это режим, который позволяет фотографам делать астрофотографические снимки без штатива в режиме автофокуса, больше не ограничивая вас при тонкой настройке с помощью ручной фокусировки. Новый процессор изображений также позволил значительно улучшить алгоритм отслеживания лица и глаз.

Mark III имеет тот же 20,4-мегапиксельный датчик Live MOS, который есть в OM-D E-M1 Mark II и E-M1X. Также неизменной является система автофокусировки со 121 точкой, которая поддерживает высокоскоростную непрерывную съемку со скоростью до 60 кадров в секунду с блокировкой AF/AE или до 18 кадров в секунду с непрерывной автофокусировкой и автоэкспозицией. Однако, как и E-M1X, корпус Mark III поддерживает семиступенчатую стабилизацию изображения. Также от E-M1X принят его затвор, который обещает 400 000 операций.

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Еще одним улучшением является переход Olympus на поддержку встроенной Wi-Fi 5 ГГц, что должно обеспечить более быструю передачу изображений. Кроме того, Mark III - это первая камера Olympus, которая сможет использовать мобильное приложение для обновления встроенного программного обеспечения.

E-M1 Mark III, цена которого составляет всего $1799$, удерживает ее на уровне среди камер Micro Four Thirds, хотя и ниже начальной цены предыдущей модели.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 5 экшн-камер. Наши эксперты изучили множество недорогих экшн-камер и сегодня готовы представить вам несколько моделей, которые вас точно не разочаруют. Подробнее об этом читайте в статье "5 экшн-камер: доступные альтернативы GoPro".

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