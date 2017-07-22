Анонс Olympus OM-D E-M1 Mark III: новый процессор изображений
12 февраля 2020, 14:00
AMD Radeon RX 5600 XT Лучшая видеокарта для игр в Full HD
от 22 000 р
Olympus сегодня анонсировала OM-D E-M1 Mark III. Конструкция фотоаппарата идентична предшественнику - E-M1 Mark II, но есть несколько изменений, на которые следует обратить внимание. Olympus добавил дополнительную опцию настраиваемого режима на циферблате.
Как и E-M1X, эта новая модель оснащена портом USB-C PD, который поддерживает быструю скорость зарядки. Для зарядки камеры требуется два часа, что соответствует уровню других камер этого класса. Яркой стороной здесь является то, что вы можете подключить батарейный блок непосредственно к камере для зарядки, поэтому вам не нужно искать розетку.
Новый процессор изображений TruePic IX добавляет аппарату ряд новых возможностей для съемки. Самым впечатляющим подвигом кажется Starry Sky AF. Это режим, который позволяет фотографам делать астрофотографические снимки без штатива в режиме автофокуса, больше не ограничивая вас при тонкой настройке с помощью ручной фокусировки. Новый процессор изображений также позволил значительно улучшить алгоритм отслеживания лица и глаз.
Mark III имеет тот же 20,4-мегапиксельный датчик Live MOS, который есть в OM-D E-M1 Mark II и E-M1X. Также неизменной является система автофокусировки со 121 точкой, которая поддерживает высокоскоростную непрерывную съемку со скоростью до 60 кадров в секунду с блокировкой AF/AE или до 18 кадров в секунду с непрерывной автофокусировкой и автоэкспозицией. Однако, как и E-M1X, корпус Mark III поддерживает семиступенчатую стабилизацию изображения. Также от E-M1X принят его затвор, который обещает 400 000 операций.
Еще одним улучшением является переход Olympus на поддержку встроенной Wi-Fi 5 ГГц, что должно обеспечить более быструю передачу изображений. Кроме того, Mark III - это первая камера Olympus, которая сможет использовать мобильное приложение для обновления встроенного программного обеспечения.
E-M1 Mark III, цена которого составляет всего $1799$, удерживает ее на уровне среди камер Micro Four Thirds, хотя и ниже начальной цены предыдущей модели.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 5 экшн-камер. Наши эксперты изучили множество недорогих экшн-камер и сегодня готовы представить вам несколько моделей, которые вас точно не разочаруют. Подробнее об этом читайте в статье "5 экшн-камер: доступные альтернативы GoPro".