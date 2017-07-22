Walkman NW-ZX507: трансляция музыки с разных источников
12 февраля 2020, 16:10
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от 22 000 р
В продажу на российском рынке вышел новый плеер Walkman NW-ZX507 на базе Android с поддержкой Wi-Fi, способный транслировать музыку из разных источников. Отличный звук в плеере достигается за счет балансному соединению и разъему диаметром 4,4 мм, а также воспроизведению форматов DSD (11,2 МГц без преобразования) и РСМ (384 кГц / 32 бит), и цифровому усилителю S-master HX. Процессор DSEE HX работает даже при трансляции потоковой музыки, кодек LDAC поддерживает аудио высокого разрешения при беспроводном соединении.
Шасси плеера состоит из алюминиевой рамы и медного блока. Невероятный уровень басов достигается за счет совместной работы FTCAP (высокополимерного конденсатора) и конденсатора с двойным электрическим слоем. Аудиокомпоненты, включая высококачественный припой и аудиорезистор, обеспечивают чистоту звучания.
Поддержка Android и наличие Wi-Fi позволяет получить доступ к миллионам композиций. Плеер можно подключить к компьютеру и прослушивать собственную подборку музыки через него.
Walkman NW-ZX507 оснащен HD-дисплеем 3,6 дюйма с сенсорной панелью. Для простоты использования в устройстве предусмотрены удобный порт USB Type-C, разъем для карт microSD и боковые клавиши. Автономное время работы до 20 часов позволит слушать альбом за альбомом. В России плеер доступен по цене от 59 990 рублей.
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