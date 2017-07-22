РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Cooler Master представила линейку гарнитур для геймеров MH600

12 февраля 2020, 18:15



AMD Radeon RX 5600 XT
Лучшая видеокарта для игр в Full HD
от 22 000 р


Компания Cooler Master представила свою последнюю линейку гарнитур для геймеров любого уровня: серию MH600. У этой гарнитур множество приятных "плюшек" вроде регулируемого всенаправленного микрофона и поворотных амбушюр. При этом каждая модель линейки имеет особенные отличия.

Так, MH630 - это гарнитура в базовой комплектации с 3,5-мм аудиоразъемом для универсальной совместимости с ПК, консолью и даже мобильными играми.

mh630


MH650 модернизирована RGB-подсветкой, поворотными сетчатыми амбушюрами и 7.1-канальным объемным звуком, а также подключением USB.

4


MH670 - это беспроводная связь 2,4 ГГц, виртуальный объемный звук 7.1 и всенаправленный микрофон. Гнездо 3,5 мм обеспечивает почти универсальную совместимость с любой игровой платформой по вашему выбору. Также оснащена поворотными сетчатыми амбушюрами.
mh670




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

Читайте также:

  • В России появилась лимитированная версия наушников Campfire Audio Solaris
  • Audio-Technica выпустила в России трио внутриканальных наушников E-серии
  • Ritmix привезла в Россию пару новых беспроводных наушников
  • Mail.ru Group выпустила умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся»
  • Портативная колонка JBL Pulse 4 представлена в России: световое шоу всегда с собой

    • предыдущая новость
    Walkman NW-ZX507: трансляция музыки с разных источников

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой
    Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 февраля, 2020

    Cooler Master представила линейку гарнитур для геймеров MH600

    Walkman NW-ZX507: трансляция музыки с разных источников

    Анонс Lenovo ThinkVision T27h-20 и 27q-20: подарок для офисного работника

    Анонс Olympus OM-D E-M1 Mark III: новый процессор изображений

    Анонс Nikon D6 Pro: олимпийская скорость съемки

    Анонс ViewSonic VG2456: офисный монитор с портами RJ45 и USB 3.2 Type-C

    Анонс Samsung Galaxy S20 Ultra: смартфон премиум-класса со 100-кратным зумом

    Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

    11 февраля, 2020

    Анонс Samsung Galaxy Buds+: больше часов беспрерывного прослушивания

    Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20 и S20 Plus

    Logitech выпустила веб-камеру для стримеров

    Управлять камерами Sony можно будет через сторонние приложения

    Apple присоединяется к Fido Alliance

    Redmi представил собственный набор банков питания

    Поставщик аксеcсуаров объявил предзаказ чехлов на iPhone SE 2

    Apex 2020 от Vivo не будет представлен на MWC в Барселоне

    Официально: недорогой смартфон Samsung Galaxy M31 анонсируют 25 февраля

    be quiet! представил новые блоки питания, корпус и процессорные кулеры

    10 февраля, 2020

    Из-за коронавируса продажи китайских смартфонов упадут на 50%

    AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500

    ССЫЛКИ