Cooler Master представила линейку гарнитур для геймеров MH600
12 февраля 2020, 18:15
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Компания Cooler Master представила свою последнюю линейку гарнитур для геймеров любого уровня: серию MH600. У этой гарнитур множество приятных "плюшек" вроде регулируемого всенаправленного микрофона и поворотных амбушюр. При этом каждая модель линейки имеет особенные отличия.
Так, MH630 - это гарнитура в базовой комплектации с 3,5-мм аудиоразъемом для универсальной совместимости с ПК, консолью и даже мобильными играми.
MH650 модернизирована RGB-подсветкой, поворотными сетчатыми амбушюрами и 7.1-канальным объемным звуком, а также подключением USB.
MH670 - это беспроводная связь 2,4 ГГц, виртуальный объемный звук 7.1 и всенаправленный микрофон. Гнездо 3,5 мм обеспечивает почти универсальную совместимость с любой игровой платформой по вашему выбору. Также оснащена поворотными сетчатыми амбушюрами.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".