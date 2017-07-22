Sony анонсировала пульт для телевизора с динамиком
12 февраля 2020, 21:30
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Sony представила новый пульт для телевизора, который вряд ли возможно будет когда-либо потерять на диване. Новинка получила название SRS-LSR200. Устройство даже внешне не слишком похоже на пульт дистанционного управления, а скорее смахивает на "умную" колонку. Однако на верхней панели есть все кнопки, которые обычно присутствуют у пульта дистанционного управления телевизором, за исключением регулятора громкости.
В Sony отмечают, что колонка нужна пульту для того, чтобы смотреть телевизор даже в другом конце дома и при этом не прибавлять громкость. В случае, если все спят, к пульту можно подключить пару наушников.
Устройство защищено от влаги, а значит его можно использовать при приготовлении пищи, и использовать как портативный динамик. Встроенный аккумулятор позволит пульту работать в качестве колонки 13 часов без остановки. На полный заряд батареи необходимо всего несколько часов.
Гибрид с дистанционным динамиком выйдет в Японии 22 февраля и теперь доступен для предварительного заказа за $182 (11466 рублей).
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