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Sony анонсировала пульт для телевизора с динамиком

12 февраля 2020, 21:30



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Sony представила новый пульт для телевизора, который вряд ли возможно будет когда-либо потерять на диване. Новинка получила название SRS-LSR200. Устройство даже внешне не слишком похоже на пульт дистанционного управления, а скорее смахивает на "умную" колонку. Однако на верхней панели есть все кнопки, которые обычно присутствуют у пульта дистанционного управления телевизором, за исключением регулятора громкости.

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В Sony отмечают, что колонка нужна пульту для того, чтобы смотреть телевизор даже в другом конце дома и при этом не прибавлять громкость. В случае, если все спят, к пульту можно подключить пару наушников.

Устройство защищено от влаги, а значит его можно использовать при приготовлении пищи, и использовать как портативный динамик. Встроенный аккумулятор позволит пульту работать в качестве колонки 13 часов без остановки. На полный заряд батареи необходимо всего несколько часов.

Гибрид с дистанционным динамиком выйдет в Японии 22 февраля и теперь доступен для предварительного заказа за $182 (11466 рублей).



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