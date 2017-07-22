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MWC 2020 отменили из-за коронавируса

13 февраля 2020, 07:25



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Проведение одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии - Mobile World Congress - отменено из-за вспышки коронавируса. Об отмене мероприятия сообщила Ассоциация GSMA.

mwc2020


Организаторы подчеркнули, что сегодняшняя обстановка в мире, осложненная эпидемией коронавируса, делает невозможным организацию мероприятия, связанного с массовым скоплением людей со всего мира. Mobile World Congress 2020 должна была пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне. На выставке должны были быть представлены многие новинки мобильной индустрии, однако теперь эти анонсы придется перенести на неопределенный срок

Ранее от участия в выставке одна за другой начали отказываться крупные IT-компании, среди которых Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia, Sony и другие.

Mobile World Congress было одним из самых ожидаемых мероприятий в мире мобильной индустрии, куда съезжались представители и руководители крупных IT-компаний со всего мира. Средняя посещаемость выставки держалась на уровне 100 тысяч человек.



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