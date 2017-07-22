8-ядерный Intel Core i7-10700K сможет работать на частоте до 5,3 ГГц
13 февраля 2020, 10:15
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Первая информация о новом 8-ядерном / 16-поточном процессоре Intel Core i7-10700K появилась ещё в конце прошлого года. А теперь известный информатор TUM_APISAK обнаружил упоминание о новинке в базе данных Futuremark, раскрывшей этот процессор с совершенно новой стороны.
Как известно, Intel Core i7-10700K станет частью семейства Comet Lake-S и по-прежнему будет построен на 14-нм техпроцессе. В прошлом году информаторы говорили о том, что новинка работает на базовой частоте 3,8 ГГц с возможностью разгона до 5,1 ГГц на одном ядре и до 4,7 ГГц на всех ядрах. Но теперь мы смогли убедиться, что возможности этого процессора окажутся намного интереснее.
Дело в том, что, по данным Futuremark, новый Intel Core i7-10700K сможет работать на тактовой частоте до 5,3 ГГц. И это действительно впечатляет. Правда, мы пока не уверены в том, насколько долго процессор сможет работать в таком режиме. Вдобавок, стоит отметить, что CPU действительно получит поддержку Hyper-Threading, а это даст ему больше возможностей для конкурирования с аналогичными решениями AMD Ryzen.
Одновременно с этим в 3DMark Firestrike и 3DMark Time Spy появился ещё один новый процессор Intel - 10-ядерный / 20-поточный Core i9-10900K. И мы видим, что новинка примерно на 5% быстрее 12-ядерного / 24-поточного AMD Ryzen 9 3900X стоимостью около $500 (31 500 рублей).
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