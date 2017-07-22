Анонс Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro: ультимативные флагманы за немаленькие деньги
13 февраля 2020, 13:00
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Компания Xiaomi сегодня продемонстрировала публике свою новинку - смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Коронавирус внес свои коррективы в форму презентации новых моделей смартфонов, и ее пришлось производить в онлайне. Судя по описанию, различия между моделями минимальны.
Итак, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro оснащены экранами AMOLED диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2340 х 1080 пикселей, с частотой обновления изображения 90 Гц, пиковой яркостью 1129 кд/м2, динамической контрастностью 5000000:1
и поддержкой HDR10+. В верхний левый угол экрана врезана камера для селфи. Сканер отпечатков пальцев также встроен в экраны смартофнов.
Мозги смартфона - это Qualcomm Snapdragon 865. В наличии также Wi-Fi 6, флеш-память UFS 3.0 и оперативная память LPDDR5. Есть поддержка NFC. За температурой телефона следят девять датчиков, а лишнее тепло выводит теплая трубка с шестью слоями графита и слоем медной фольги с высокой теплопроводностью.
Основная камера состоит из четырех модулей. Это основной модуль на 108 Мп, оснащенный новейшим многокадровым алгоритмом подавления шума RAW для захвата деталей даже в условиях низкой освещенности. Остальные три модуля представляют из себя: 12-Мп телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом с двойной автофокусировкой, 8-Мп телеобъектив с 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом и 20-Мп ультра широкоугольную камеру. Камера Xiaomi Mi 10 умеет снимать в формате 8К. По данным DxOMark, у Xiaomi Mi 10 Pro лучшая камера в мире.
Xiaomi Mi 10 поставляется с батареей 4780 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт, а Mi 10 Pro имеет батарею 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 50 Вт. Оба имеют 30 Вт беспроводную быструю зарядку и 10 Вт беспроводную обратную зарядку.
Xiaomi Mi 10 выпускается в цветах Titanium Black, Ice Blue и Peach Gold, его цена составляет 572$ (36000 рублей) за 8 ГБ ОЗУ с 128 ГБ хранилищем, 615$ (38000 рублей) для 8 ГБ ОЗУ с версией для хранения 256 ГБ и топовой 12 ГБ ОЗУ с версией для хранения 256 ГБ стоит 673$ (42000 рублей)
Xiaomi Mi 10 Pro поставляется в цветах Starry Blue и Pearl White,716$ (45000 рублей) за 8 ГБ ОЗУ с 256 ГБ хранилищем, 787$ (49000 рублей) для оперативной памяти 12 ГБ с версией для хранения 256 ГБ и топовой оперативной памяти на 12 ГБ с версией для хранения 512 ГБ стоит 859$ (54000 рублей). Они будут доступны в Китае с 18 февраля.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".