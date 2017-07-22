Анонс Canon EOS Rebel T8i: улучшенная скорость съемки
13 февраля 2020, 14:15
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Canon анонсировала новую камеру EOS Rebel T8i (EOS 850D в Европе). Новая модель оснащена сенсором с тем же разрешением, что и Rebel T7i, но благодаря процессору Digic 8 теперь он будет снимать быстрее - со скоростью до 7 кадров в секунду.
Камера по-прежнему имеет 45 точек автофокусировки перекрестного типа для съемки с оптическим видоискателем, но теперь поддерживает автофокусировку с распознаванием лиц в этом режиме.
При переходе в режим live view скорость съемки увеличивается до 7,5 кадров в секунду, благодаря 2-пиксельной системе автофокусировки Canon. Объектив способен обрабатывать видео в 4K со скоростью до 24p, но только с использованием автофокуса с обнаружением контраста.
Камера оснащена полностью четким 1,04-миллиметровым точечным дисплеем, который идеально подходит для селфи и видеоблогов. Имеется слот для карт UHS I и аккумулятор, заряда которого хватит на 700 снимков.
EOS Rebel T8i будет стоить 750$ (47000 рублей) за корпус или 900$ (57000 рублей) с объективом EF-S 18-55 мм f / 4-5.6 IS STM.
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