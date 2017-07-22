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Анонс Canon EOS R5: полнокадровая цифровая камера

13 февраля 2020, 15:20



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Canon анонсировала новую полнокадровую цифровую камеру EOS R5 в попытке исправить все то, что критикам не понравилось в EOS R. По заверениям Canon, новая камера будет уметь снимать видео в формате 8К. Недавно разработанный CMOS-сенсор позволит снимать со скоростью 12 кадров в секунду с помощью механического затвора и 20 кадров в секунду с помощью бесшумного электронного затвора. Эти качества фотоаппарата будут просто незаменимы на приближающейся Олимпиаде в Токио.

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Canon EOS R5 будет оснащаться системой стабилизации, которая будет работать совместно со стабилизацией объектива. На борту будет два слота для карт. Пока неизвестно какой тип видеокодека и скорости передачи данных будет доступен потенциальным обладателям камеры.

Также Canon заявила, что работает над девятью РЧ-объективами, которые будут выпущены в этом году, включая телеобъективы с 1,4-кратным и 2-кратным увеличением. Еще одна разработка - это объектив RF100-500 мм f / 4,5-7,1 L IS USM, идеально подходящий для спортивной съемки.

Canon обещает представить EOS R5 на выставке CP + Camera and Photo, которая пройдет в Токио с 27 февраля по 1 марта.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 5 экшн-камер. Наши эксперты изучили множество недорогих экшн-камер и сегодня готовы представить вам несколько моделей, которые вас точно не разочаруют. Подробнее об этом читайте в статье "5 экшн-камер: доступные альтернативы GoPro".

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