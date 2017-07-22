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Новые слухи о игровом телефоне Lenovo Legion

13 февраля 2020, 16:00



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Бренд Lenovo Legion недавно создал новую учетную запись Weibo, тем самым словно намекая на скорое появление собственного игрового телефона. Известно, что игровой телефон Legion будет работать на новейшем чипсете Snapdragon 865 компании Qualcomm.

lenovo_legion_leaks


Скорее всего у него на борту будет экран с высокой частотой обновления - до 144 Гц, приемлемое количество оперативной памяти LPDDR5 и новейший стандарт хранения UFS.

Пока это вся известная информация о будущем смартфоне. Остается лишь надеяться на появление новых данных в ближайшем будущем. Похоже, Lenovo идет по стопам Asus, который выпустил игровой телефон под брендом Republic of Gamers (ROG), работавший довольно хорошо. Стоит ожидать, что Lenovo постарается по максимуму оснастить свой игровой телефоном под брендом Legion.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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