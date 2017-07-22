Флагманский смартфон Realme X50 Pro 5G представят 24 февраля
13 февраля 2020, 19:05
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Realme была готова впервые принять участие в Mobile World Congress 2020 в Барселоне, но коварный коронавирус смешал все карты, вынудив организаторов отменить выставку. Проблема в том, что именно в Барселоне Realme планировала представить общественности свою новинку - смартфон X50 Pro 5G. Вместо этого презентация телефона перенесена в онлайн.
Как заявили в компании, с момента вспышки коронавируса планировались разные выходы из сложившегося положения, и даже презентация смартфона лишь силами представителей испанской команды. Теперь же решено презентовать флагманский смартфон realme X50 Pro 5G в Мадриде 24 февраля с онлайн-трансляцией на весь мир.
Ожидается, что Realme X50 Pro 5G будет серьезным зверем с мозгами от Snapdragon 865. Телефон будет использовать оперативную память LPDDR5 и хранилище UFS 3.0.Предыдущий тизер показал конфигурацию 12 / 256GB, но скорее всего вариантов будет больше.
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