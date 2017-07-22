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Флагманский смартфон Realme X50 Pro 5G представят 24 февраля

13 февраля 2020, 19:05



Realme 5 Pro
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Realme была готова впервые принять участие в Mobile World Congress 2020 в Барселоне, но коварный коронавирус смешал все карты, вынудив организаторов отменить выставку. Проблема в том, что именно в Барселоне Realme планировала представить общественности свою новинку - смартфон X50 Pro 5G. Вместо этого презентация телефона перенесена в онлайн.

realme_x50_pro


Как заявили в компании, с момента вспышки коронавируса планировались разные выходы из сложившегося положения, и даже презентация смартфона лишь силами представителей испанской команды. Теперь же решено презентовать флагманский смартфон realme X50 Pro 5G в Мадриде 24 февраля с онлайн-трансляцией на весь мир.

Ожидается, что Realme X50 Pro 5G будет серьезным зверем с мозгами от Snapdragon 865. Телефон будет использовать оперативную память LPDDR5 и хранилище UFS 3.0.Предыдущий тизер показал конфигурацию 12 / 256GB, но скорее всего вариантов будет больше.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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