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Пять китайских магазинов Apple вновь начнут работать завтра, 14 февраля, спустя длительное время простоя из-за коронавируса. Как отмечается на всех пяти веб-сайтах пекинских магазинов, первоначально они будут работать ограниченное количество часов.
Речь идет о магазинах: Apple Mall China, Chaoyang Joy City, Sanlitun, Wangfujing и Xidan Joy City на сайтах которых говорится, что торговые точки будут открыты с 11 до 18 часов. О том когда откроются другие магазины Apple в стране пока нет никакой информации.
Открытие магазинов Apple по всему Китаю было первоначально запланировано на 10 февраля, но затем это решение было отменено правительством страны по отношению ко всему бизнесу.
Пока не совсем ясно насколько негативными будут последствия эпидемии коронавируса для всего бизнеса в Китае и для Apple в частности. Уже длительное время закрыто производство компании Foxconn - основного производителя продукции Apple. Также застопорилась работа над iPhone 12 из-за отмены визита инженеров Apple в Китай.
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