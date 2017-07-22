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Видеокарта GeForce GTX 1650 может обзавестись памятью GDDR6

14 февраля 2020, 09:19


Gigabyte AMD Radeon RX 5600XT
Новейшая видеокарта уже в России!
22 990 р


Компания MSI готовит новую видеокарту GeForce GTX 1650, которая будет разительно отличаться от оригинальной модели наличием памяти GDDR6. Упоминание о новинке уже появилось в базе данных Евразийской экономической комиссии.

Видеокарта GeForce GTX 1650 может обзавестись памятью GDDR6

MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G


Что интересно, перед нами действительно GeForce GTX 1650, а не GeForce GTX 1650 Super. Это понятно хотя бы из-за того, что в новинке используется столько же ядер CUDA, что и у оригинальной видеокарты - 896, притом, что её Super-версия оснащается уже 1280 ядрами CUDA.

Кроме того, в этом же списке фигурирует и новая видеокарта Radeon RX 5600 XT GAMING Z, анонсированная в результате внесённых AMD изменений в vBIOS модели RX 5600 XT. А это означает, что опубликованный список достаточно свежий. Но до сих пор мы не сталкивались ни с какими слухами о GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6, которую можно назвать своеобразным гибридом между Super и обычной версиями видеокарт.

В опубликованном Евразийской экономической комиссией списке представлены следующие видеокарты:

- MSI GeForce GTX 1650 D6 GAMING X
- MSI GeForce GTX 1650 D6 GAMING
- MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC
- MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS
- MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OC
- MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX
- MSI GeForce GTX 1650 D6T LP OC
- MSI GeForce GTX 1650 D6T LP



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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