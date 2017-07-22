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Анонс Canyon Oregano: новые смарт-часы для активного образа жизни

14 февраля 2020, 11:37


SMARTERRA SmartLife R
Недорогие смарт-часы почти даром!
1 341 р
1 490


Компания Canyon представила новые смарт-часы Canyon Oregano, разработанные специально для людей, ведущих активный образ жизни. Новинка получила стильный дизайн, мало отличающийся от классических хронометров, и предлагается с двумя видами ремешков - резиновым и полиуретановым.

Анонс Canyon Oregano


Canyon Oregano оснащаются круглым 1,3-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 240х240 пикселей, акселерометром повышенной точности и аккумулятором на 200 мАч, который обеспечивает до 30 дней работы часов в режиме ожидания и до 5 дней в режиме активной работы. Корпус гаджета защищён от воды, позволяя длительно погружаться на глубину до 1 метра, и имеет полную защиту от пыли.

Анонс Canyon Oregano


Новинка подключается к смартфону через беспроводной интерфейс Bluetooth 4.2 и совместима как с iOS, так и с Android. Она умеет отображать все оповещения, в том числе пуш-уведомления с мобильных устройств, адаптирована под различные виды спорта и предлагает пользователям ежедневные статусы спортивной активности и подробную статистику их физиологических показателей.

Анонс Canyon Oregano


Умные часы Canyon Oregano уже доступны россиянам по цене 4 999 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".

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